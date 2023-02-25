شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب الاحتفاظ به فى خزانة الأدوية الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل منزل توجد صيدلية صغيرة بها جميع الأدوية التي نحتاجها وفى الغالب تسمى بالإسعافات الأولية في الحالات الطارئة، وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك أساسيات خزانة الأدوية أثناء قيامك بتجميع قائمة التسوق الخاصة بخزانة الأدوية الخاصة بك أنه يجب مراعاة فئات مختلفة وهى:

-مسكنات الآلام

نعانى دائمًا من الصداع والأم نتيجة عوامل عديدة لذلك يجب أن يتوفر في البيت مسكنات الألم.

-مسكنات الآلام الموضعية

يمكن أن يؤدي التمرين الشاق أو يوم طويل من العمل في الفناء إلى الشعور بصرير شديد، عندما تؤلمك عضلاتك فكر في استخدام لصقات طبية للألم أو الكريمات الطبية والمواد الهلامية.

-أدوية الجهاز التنفسي

قلة منا يمرون بموسم البرد والإنفلونزا يمكن أن تتسبب التهابات الجهاز التنفسي في سيلان الأنف والتهاب الحلق وضغط الجيوب الأنفية والسعال الذي لا يتوقف.

قاوم بأدوية مثل:

-مثبطات السعال

-قطرات أو بخاخات السعال، يمكن أن يساعد أي منهما في تخفيف التهاب الحلق والحفاظ على السعال عند الحد الأدنى.

-مزيلات الاحتقان.

-أدوية الحساسية.

-أدوية الجهاز الهضمي

يعانى الكثيرون من الحموضة والانتفاخ والمغص واضطرابات الجهاز الهضمى عموما فلا بد من وجود أدوية للحموضة والتهابات المعدة.

-علاج الجلد

فمن الجيد أن يكون لديك بعض الادوية والكريمات الخاصة بالحروق والالتهاب والحكة