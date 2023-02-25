شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو نوروفيروس وكيف تحمى نفسك وعائلتك من الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوروفيروس هو مرض فيروسى وله أسماء أخرى مثل التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي وأنفلونزا المعدة والتسمم الغذائي، والأعراض الأكثر شيوعًا له هي الإسهال المائي والقيء وآلام المعدة، في هذا التقرير نتعرف على كيفية حماية نفسك وعائلتك من نوروفيروس، بحسب موقع " Washington state of health".



مصادر العدوى بنوروفيروس هي الأشخاص المصابين بالمرض (على وجه التحديد، براز وقيء الأفراد المصابين)، وكذلك المحار الخام أو غير المطبوخ جيدًا.

ما مدى خطورة مرض نوروفيروس؟يمكن للأشخاص المصابين بنوروفيروس أن يشعروا بمرض شديد ويعانون من القيء أو الإسهال عدة مرات في اليوم ويتحسن معظم الناس في غضون يوم إلى يومين.

يمكن أن يكون الجفاف مشكلة لدى بعض الأشخاص، وخاصة الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض أخرى.

ما مدى عدوى نوروفيروس؟مرض نوروفيروس شديد العدوى ما لا يزيد عن 10 جزيئات فيروسية يمكن أن تسبب العدوى؛ يمكن أن يحتوي متوسط حجم البراز أو القيء على أكثر من 100 مليون جزيء.

الأشخاص المصابون بالنوروفيروس معديون من اللحظة التي يبدأون فيها بالشعور بالمرض إلى أي مكان من 3 أيام إلى أسبوعين بعد تعافيهم.



يمكن لنوروفيروس البقاء على قيد الحياة في البيئة لفترات طويلة من الزمن يمكنه تحمل ظروف التجمد والتعرض للحرارة.

كيف ينتشر نوروفيروس؟ينتشر الفيروس عن طريق ملامسة الأفراد الملوثين للمواد أو تناول الطعام، أو من خلال قيء أو براز الأفراد المصابين.

ينتشر المرض عندما:



-تناول طعامًا أو اشرب سوائل ملوثة بالنوروفيروس.

-لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة بالنوروفيروس، ثم وضع يديك في الفم.

-لديك اتصال مباشر مع شخص مصاب - مثل رعاية أو مشاركة الطعام أو المشروبات أو أواني الأكل مع شخص مصاب.

كيف يمكنني منع انتشار نوروفيروس؟تدرب على نظافة اليدين المناسبة:

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون ، خاصة بعد استخدام المرحاض وتغيير الحفاضات ، ودائماً قبل الأكل أو تحضير الطعام.

قد تكون معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول (تحتوي على 62٪ على الأقل من الإيثانول) إضافة مفيدة لغسل اليدين، ولكنها ليست بديلاً عن الغسيل بالماء والصابون.

-اغسل الفواكه والخضروات بعناية.

-اطبخ المحار جيدًا قبل تناوله.

-لا تحضر الطعام وأنت مصاب يجب على الأشخاص المصابين بالنوروفيروس عدم تحضير الطعام للآخرين أثناء ظهور الأعراض ولمدة 3 أيام بعد تعافيهم من مرضهم.

-اغسل الملابس جيدًا.

-تعامل مع العناصر المتسخة بعناية، لتجنب انتشار الفيروس.

-قم بتنظيف وتعقيم الأسطح الملوثة ، خاصة بعد نوبة القيء أو الإسهال ، بمحلول من المُبيض والماء.

هل يوجد علاج أو لقاح محدد للنوروفيروس؟لا يوجد لقاح للوقاية من عدوى نوروفيروس وكذلك لا يوجد دواء محدد لعلاج الأشخاص المصابين بمرض نوروفيروس.

معالجة الجفاف مهمة للأشخاص المصابين - يجب أن يشربوا الكثير من السوائل لتعويض السوائل المفقودة من خلال القيء والإسهال في بعض الحالات ، قد يلزم إعطاء السوائل عن طريق الوريد.