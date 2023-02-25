شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية هي عضو مهم في جهاز الغدد الصماء، يقع في مقدمة العنق فوق مكان التقاء عظام الترقوة، وتصنع الغدة الهرمونات التي تتحكم في طريقة استخدام كل خلية في الجسم للطاقة، هذه العملية تسمى التمثيل الغذائي، فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة تفرز فيها الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية، بحسب موقع "pennmedicine". أسباب فرط نشاط الغدة الدرقيةيمكن أن تسبب العديد من الأمراض والحالات فرط نشاط الغدة الدرقية، بما في ذلك:

-مرض جريفز (السبب الأكثر شيوعًا لفرط نشاط الغدة الدرقية)

-التهاب الغدة الدرقية بسبب عدوى فيروسية ، أو بعض الأدوية ، أو بعد الحمل

-تناول الكثير من هرمون الغدة الدرقية

-النمو غير السرطاني للغدة الدرقية أو الغدة النخامية (نادر)

-بعض أورام الخصيتين أو المبيضين (نادر)

-إجراء اختبارات التصوير الطبي باستخدام صبغة التباين التي تحتوي على اليود (نادر ، وفقط في حالة وجود مشكلة في الغدة الدرقية)

-تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على اليود (نادر جدًا، وفقط في حالة وجود مشكلة في الغدة الدرقية)

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقيةتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

-القلق

-صعوبة في التركيز

-إعياء

-كثرة التبرز

-تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية بشكل واضح) أو عقيدات الغدة الدرقية

-تساقط الشعر

-عدم تحمل الحرارة

-زيادة الشهية

-زيادة التعرق

-فترات الحيض غير المنتظمة عند النساء

-تغيرات الأظافر (سمك أو تقشر)

-العصبية

- تسارع ضربات القلب (الخفقان)

-الأرق

-مشاكل النوم

-فقدان الوزن (أو زيادة الوزن ، في بعض الحالات)

-تضخم الغدة الدرقية

الأعراض الأخرى التي يمكن أن تحدث مع هذا المرض:نمو الثدي عند الرجال

جلد رطب

إسهال

الشعور بالإغماء عند رفع يديك

ضغط دم مرتفع

حكة أو تهيج العيون

حكة في الجلد

احمرار الجلد أو احمراره

طفح جلدي على السيقان

ضعف الوركين والكتفين