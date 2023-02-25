شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة الدماغ لتحسين الذاكرة والتركيز.. أبرزها البروكلي والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية أن هناك بعض الأطعمة قد تساعد على تحسين عمل الذاكرة والتركيز، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة للدماغ، في هذا التقرير نتعرف على أهم أطعمة الدماغ لتحسين الذاكرة والتركيز، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة الدماغ لتحسين الذاكرة والتركيز ​البروكلييحتوي البروكلي على العناصر الغذائية المفيدة للدماغ ومضادات الأكسدة إنه غني بفيتامين K، واللوتين، وحمض الفوليك، وبيتا كاروتين، ما قد يساعد في تعزيز القدرات المعرفية. الكرنبمن الخضراوات التي تساعد على صحتك العصبية يحتوي على بيتا كاروتين وهو مضاد للأكسدة مفيد للدماغ. السبانخنبات أخضر آخر معروف بتأثيره الإيجابي على الصحة العامة بما في ذلك الدماغ.

البنجر

البنجر يدعم صحة الدماغ لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في طرد السموم من الدم.

الكرفس

يُعتقد أن الكرفس يقلل الالتهاب في الدماغ لأنه غني باللوتولين،

الكوسة

الكوسة غنية بالعديد من العناصر الغذائية. يحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في حماية الدماغ.

البيضيعتبر البيض مصدرًا ممتازًا لمادة الكولين ، مما يساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الدماغ الصحية. سمك السلمونسمك السلمون غني جدًا بأوميجا 3 ، وهو حمض دهني يقال إنه يساعد في صحة الدماغ.

التوت

يحتوي التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم، بما في ذلك الدماغ من الجذور الحرة.

الأفوكادو

الأفوكادو غني جدًا بفيتامينات ب، والتي قيل إنها تدعم صحة الدماغ.

التفاح

التفاح من أكثر الفواكه فائدة للدماغ. تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى كيرسيتين، والتي وفقًا للأبحاث يقال إنها تقلل من موت الخلايا والتهاب الخلايا العصبية.

البرتقاليحتوي البرتقال على مستويات عالية من فيتامين سي الذي يساعد على حماية الدماغ من الشيخوخة.

اللوز

المكسرات مثل اللوز تعزز صحة الدماغ. يحتوي على L-carnitine و riboflavin الذي يساعد في نمو خلايا الدماغ.

عين الجملالجوز هو أفضل غذاء للدماغ غني بـ DHA ، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، الذي يحمي صحة الدماغ عند الرضع والبالغين بذور الشياتشتهر بذور الشيا بالعديد من الفوائد الصحية. غنية بالألياف التي تعزز صحة الأمعاء. ومع ذلك ، فهي تدعم أيضًا وظائف المخ. كل الحبوبمن الألياف إلى فيتامينات ب إلى العناصر الغذائية الأساسية الأخرى ، تحتوي الحبوب الكاملة على كل شيء. هذا هو السبب في أنهم يصنعون أحد أفضل الأطعمة لإضافتها إلى نظامك الغذائي. الشيكولاته الداكنةأشارت الدراسات إلى أن كاكاو الفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يحسن تدفق الدم إلى الدماغ عند الشباب، وبالتالي تحسين الذاكرة والتركيز. الكُركُميقال إن الكركمين الموجود في الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد على الصحة العامة بما في ذلك الدماغ.