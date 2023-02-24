شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة السمنة قد تكون خيارًا للتخلص من الدهون الخطرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة هي حالة طبية معقدة لا يمكن تفسيرها ببساطة من حيث تناول السعرات الحرارية، في بعض الحالات، يمكن أن تصبح حلقة مفرغة يصعب كسرها وعندما تتحد مع أمراض مصاحبة أخرى مثل مرض السكري، يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة.

على الرغم من أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية عادة ما تكون التوصيات الأولى لفقدان الوزن، فقد يكون من الصعب بالنسبة للبعض القيام بذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تكون جراحة السمنة خيارًا للتخلص من الدهون الخطرة التي تهدف إلى تعديل أو إحداث تغييرات في الجهاز الهضمي.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية حسب موقع "healthsite"، فإن مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مؤشر بسيط للوزن بالنسبة للطول يستخدم عادة لتصنيف زيادة الوزن والسمنة لدى البالغين، والأشخاص الذين يوصى بهم عادة بهذه الجراحة هم أولئك الذين قد يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم فوق 40، حتى إذا كان مرض السكري لديهم يتم التحكم فيه جيدًا من خلال استخدام الأدوية أو ربما يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 35 و39.9 ومرض السكري الذي لا يتم التحكم فيه جيدًا بالأدوية.

فوائد الجراحة؟ وفقًا للأطباء يمكن التوصية بجراحة السمنة للشخص إذا فشلت طرق فقدان الوزن الأخرى وتشكل السمنة خطرًا أكبر على صحة المريض.

وأوضح أن جراحة السمنة تعمل من خلال تعديل الجهاز الهضمي وخاصة المعدة وأحيانًا الأمعاء الدقيقة لتنظيم استهلاك السعرات الحرارية التي يتناولها المرء، ويساعد إجراء السمنة على الوقاية من الأمراض المصاحبة بما في ذلك مرض السكري وأمراض الكبد الدهنية. مقدار وزن الشخص يعتمد على حالة الشخص".

وشرح الخبير كيفية إجراء العملية، على الرغم من وجود أنواع متعددة من العمليات الجراحية، إلا أن معظم جراحات السمنة اليوم يتم إجراؤها بالمنظار.

قال: "منظار البطن هو أداة أنبوبية صغيرة ملحقة بكاميرا، يتم إدخاله من خلال شق صغير في البطن، وتسمح الكاميرا الصغيرة الموجودة على طرفه للجراح بالرؤية والعمل دون عمل شقوق كبيرة. يمكن للجراحة بالمنظار جعل الشفاء أسرع وأقصر، وهناك أنواع أخرى من العمليات الجراحية أيضًا، ويجب على المرء استشارة الجراح لفهم أي نوع من جراحة إنقاص الوزن هو الأفضل.

وأوضح أن الجراح قد يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل، بما في ذلك مؤشر كتلة الجسم، ونمط الحياة، وعادات الأكل، والمشكلات الصحية، والظروف الصحية السابقة، وأي عمليات جراحية أجريت في الماضي والمخاطر التي تنطوي عليها. الإجراء.

قال الخبير إن جراحة السمنة ليست حلاً سريعًا ، لكنها تتطلب تحضيرًا ذهنيًا مسبقًا وتغييرات مستمرة في نمط الحياة حتى تنجح في إنقاص الوزن. قال: "الأكل الصحي بعد الجراحة يعني اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والحد من الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة والحلويات والمشروبات السكرية.





جراحة السمنة والأمراض المصاحبةعادة ما تجعل الإجراءات الجراحية المعدة أصغر مما يحد من تناول الطعام. من المعروف أن الجراحة تقلل من شهية الشخص وتحسن طريقة استقلاب الجسم للدهون واستخدام الأنسولين. ومن ثم ، فقد ثبت أنه فعال في الحالات التي توجد فيها أمراض مشتركة.

وقال: "جراحة السمنة تحسن أيضا من الأمراض المصاحبة الطبية. قسم كبير من المرضى الذين يتناولون أدوية لمرض السكري أصبحوا خاليين من الحبوب. إنقاص الوزن يحسن الوضع ، والشحوم ويخفف من انقطاع النفس الانسدادي النومي."

وأوضح أن السمنة التي كانت في يوم من الأيام مقتصرة على المناطق الحضرية قد شقت طريقها الآن إلى المناطق الريفية التي تعتبر ، حسب قوله ، حالة مقلقة.

قال: "في البداية كانت منتشرة في الغالب في المجتمعات الحضرية ، ولكن السمنة الآن منتشرة حتى في المناطق الريفية وعبر الفجوة الاجتماعية والاقتصادية. السمنة تؤدي إلى العديد من الأمراض بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وهشاشة العظام وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم والارتجاع المعدي المريئي. كما أنه متورط في التسبب في العديد من أنواع السرطان ".