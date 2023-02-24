أطعمة تسبب قرحة المعدة 

بيروت - نادين محمد - هناك أطعمة يمكن أن تزيد الحموضة، بمرور الوقت تتسبب الحموضة المتكررة في الإصابة بقرحة المعدة المصحوبة باضطراب المعدة والغازات.

قبل أن تصابي بـ قرحة المعدة عليكِ الوقاية من خلال الابتعاد عن الأطعمة المسببة لها، كذلك، إذا كنتِ مصابة بالفعل بقرحة المعدة فهذا يعني أن ثمة أطعمة ممنوعة نهائيًا عليكِ.

قرحة المعدة تظهر حين يحدث التهاب شديد في البطانة الداخلية للمعدة. يمكن أن يكون أيضًا بسبب الآثار الضارة للأدوية مثل الأسبرين أو العدوى البكتيرية ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري. قد يكون سطحيًا أو عميقًا ، وقد يؤدي إلى نزيف أو ألم.

أسوأ الأطعمة لقرحة المعدة:

1. القهوة

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توجد بطانة مخاطية واقية على طول القناة الهضمية ، ويمكن أن تتآكل إذا كنت تتناولي القهوة بكثرة على معدة فارغة، سواء كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين ، يمكن أن تزيد من إنتاج الحمض وتفاقم أعراض مرض القرحة.

2. الشوكولاتة

قد يكون شيئًا تحبيه، ولكنه يسبب أيضًا الألم للأشخاص الذين يعانون من القرحة. من الأفضل أن تنتظري حتى تلتئم القرحة ، ثم تناولي الشوكولاتة.

3. الطعام الحار

يُعتقد أن الطعام الحار هو سبب رئيسي للقرحة. قد لا يكون هذا صحيحًا في جميع الحالات ، ولكن في بعض الأشخاص ، تتفاقم الأعراض مع تناول الأطعمة الحارة.

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4. الأطعمة الحمضية

يجب تجنب الأطعمة مثل الحمضيات والطماطم، لأن تناولها مع وجود التهابات داخل المعدة، يسبب آلام شديدة. لكن يمكن أن يكون ألم المعدة أيضًا علامة على حالة أكثر خطورة مثل قرحة في المعدة. إذا كنتِ تتناولي ثمار الحمضيات بانتظام وتجدي أنها تؤدي إلى تفاقم ألم معدتك، فيجب عليك استشارة الطبيب.

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5. الإفراط في تناول الشاي

الإفراط في تناول الشاي ليس جيدًا لقرحة المعدة نظرًا لقدرته على إرخاء العضلة العاصرة للمريء وزيادة إنتاج حمض المعدة. قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي إلى تفاقم حالة قرحة المعدة.

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المصدر:موقع medical news today