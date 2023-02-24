شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة تتبع اللياقة البدنية كالساعة الذكية تؤثر على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي الموازين الذكية والساعات الذكية والحلقات الذكية المزودة بتقنية المعاوقة الحيوية إلى تداخل مع قيم الجهد وتؤثر علي صحة القلب، وذلك وفقا لموقع “indiatoday-”.

وجدت دراسة جديدة أن الأجهزة الذكية القابلة للارتداء المستخدمة لتتبع اللياقة البدنية والعافية يمكن أن تؤثر على أجهزة القلب المزروعة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب ووجد الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن تخلق تداخلًا في المرضى الذين يعانون من الأجهزة الإلكترونية المزروعة في القلب .

وأدى التوفر الواسع لتقنية المعاوقة الحيوية الطبية ، والتي كانت تقتصر في البداية على المستشفيات والممارسين الطبيين ، إلى زيادة الحاجة إلى فهم تأثيرها على الجسم، وقال الباحثون إنه مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستهلكين على مراقبة صحتهم وفوائد القيام بذلك بشكل مستمر خارج نطاق المستشفى ، أصبحت تقنية المعوقات الحيوية أكثر انتشارًا.

وقال الباحثون إن الموازين الذكية والساعات الذكية والحلقات الذكية المزودة بتقنية المعاوقة الحيوية يمكن أن تخلق تداخلًا مع قيم الجهد التي تتجاوز مستويات العتبة. وجد الباحثون أن مستوى التداخل يختلف باختلاف تردد وسعة إشارة المعاوقة الحيوية ، وبين النماذج الذكرية والأنثوية.

وكشفت النتائج المنشورة في مجلة Heart Rhythm أن مستوى التداخل الناتج عن المقياس الذكي ومحاكاة الحلقة الذكية كان أقل من الساعات الذكية.

وقال الباحثون في المجلة: "تشير النتائج إلى أن هذه الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية يمكن أن تتدخل في مرضى CIEDs. النتائج الحالية لا توصي باستخدام هذه الأجهزة في هذه الفئة من السكان بسبب التداخل المحتمل".

تطبق أجهزة Bioimpedance تيارًا كهربائيًا متناوبًا منخفض السعة وغير مؤلم باستخدام قطب كهربائي ثم تقاس الجهد الناتج الذي يولده الجسم باستخدام زوج مختلف من الأقطاب الكهربائية. قال الباحثون إن التغيرات التي تحدث نتيجة المرض ستغير من سلامة الأنسجة والسوائل الأيونية والخلوية ، مما يؤثر على قدرتها على إجراء تيارات كهربائية متناوبة ، مما سيؤثر في النهاية على خصائص إشارة الجهد المسجلة.

قام فريق الباحثين من جامعة يوتا بتقييم السلامة الكهربائية لقياس المقاومة الحيوية باستخدام المواصفات الفنية. كان الغرض من الدراسة هو تحديد مستوى التداخل في CIEDs أثناء bioimpedance.

ووجدت الدراسة أن "مستوى التداخل الناتج عن المقياس الذكي ومحاكاة الحلقات الذكية كان أقل منه في الساعات الذكية. عبر مصنعي الأجهزة ، أظهرت المولدات قابلية للتشبع الزائد وتثبيط السرعة عند سعات وترددات إشارة مختلفة".

قال الباحث الرئيسي ، الدكتور بنجامين سانشيز تيرون ، من جامعة يوتا ، لصحيفة الغارديان: "لقد ولّد استشعار المقاومة الحيوية تداخلًا كهربائيًا يتجاوز الإرشادات المقبولة من إدارة الغذاء والدواء ويتداخل مع الأداء السليم.