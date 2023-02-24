الكروميوم للتنحيف و 6 فوائد فوائد غير متوقعة 

بيروت - نادين محمد - في حين أن اتباع نظام غذائي صحي مخصص وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مهمان للحفاظ على الوزن وفقدانه إلا أن الفيتامينات و مكملات إنقاص الوزن الطبيعية، والتي يمكن أن تكون مفيدة أيضًا حيث تعتبر فيتامينات إنقاص الوزن حلاً سحرياً مع عدم إغفال عنصر الكروميوم، وذلك لأن الكميات الصغيرة من الكروميوم تعد ضرورية لصحة الإنسان، فهو يعتبر عنصرًا أساسيًا لوظائف الجسم المختلفة وتستخدم مكملات الكروميوم لعلاج مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك حالات مثل مرض السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم، وحتى الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب. إليك أهم فوائد الكروميوم للتنحيف.

1. الكروميوم للتنحيف ولتقليل الرغبة في تناول الطعام

يعد الكروميوم أحد المكونات التي يتم تضمينها بشكل متكرر في الفيتامينات المصممة للمساعدة في إنقاص الوزن. يمكن أن يدعم هذا المعدن جهودك للتخلص من الوزن الزائد؛ لأن لديه القدرة على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر، وتقليل التوتر وكبح الشهية وتحسين الحالة المزاجية. إذا كنت تريدين إنقاص وزنك فعليك التفكير في استخدام الكروميوم لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك.

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2. تحسين نسبة السكر في الدم

يعاني مرضى السكري من مشاكل في استجابة الجسم الطبيعية للإنسولين؛ لأنه يلعب دورًا مهمًا في إرسال إشارات للجسم لجلب سكر الدم إلى خلايا الجسم مما يعزز من عملية التمثيل الغذائي وتعزيز الطاقة وبالتالي فقدان الوزن الزائد.

فإن عملية اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة لمرضى السكر ليست مهمة سهلة؛ حيث يتعين عليهم توخي الحذر بشأن ما يتناولونه من أطعمة والأنشطة البدنية التي يقومون بها.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول مكملات الكروم يمكن أن يحسن نسبة السكر في الدم لمرضى السكري، كما يساعد هذا المعدن الجسم على استقلاب الكربوهيدرات والدهون، ويدعم عملية التمثيل الغذائي الصحية، ويمكن أن يساعد أيضًا الدماغ على العمل بشكل صحيح.

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3. حرق دهون البطن

يمكن أن يساعدك استخدام مكمل الكروميوم على حرق دهون البطن بشكل أسرع و امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، وتتمثل أهم وظائفه في مساعدة جسمك على حرق السعرات الحرارية خاصة في منطقة البطن والخصر والأرداف.

4. الكروميوم للتنحيف وتعزيز الحالة المزاجية

يعزز الكروميوم الحالة المزاجية لاحتوائه على مادة الكافيين وحمض ألفا ليبويك والتي يمكن أن يساعد أيضًا على التركيز والتوازن بين مزاجك ويساعد في علاج الاكتئاب.

5. يمنع تراكم الدهون

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يحتوي الكروميوم على مزيج من المركبات التي تمنع الجسم من امتصاص الدهون، كما أنه يعيق عملية تكوين الدهون؛ مما يعني أنه بدلاً من تحويل السعرات الحرارية المستهلكة إلى دهون مخزنة لا يكون لدى الجسم فرصة لتراكم الدهون.

6. يزيد من مستويات الطاقة

يكون ممارسة التمارين الرياضية أكثر إمتاعًا عندما تكون نشيطًا أيضاً يمكن أن تنخفض مستويات الطاقة عند اتباع نظام غذائي مقيد للسعرات الحرارية قد تبدأ في الشعور بالخمول؛ لذلك سيجعلنا الكروميوم نشعر بمزيد من النشاط، وهذه الزيادة في الطاقة هي الطاقة التي نحتاجها لأداء التمارين الرياضية.

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الآثار الجانبية المحتملة وموانع الاستخدام

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد، أو الكلى أو اضطراب الغدة الدرقية، أو حساسية الجلد؛ عدم استخدام مكملات الكروميوم.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة عند الإفراط في تناول الكروميوم والأرق والتهيج والصداع وصعوبة التركيز ومشاكل الكبد ومشاكل في الحركة، وقد تتفاعل مكملات الكروم أيضًا مع بعض الأدوية والعقاقير المضادة للالتهابات ومضادات الحموضة وأدوية السكري، لذا استشيري طبيبك قبل تناول أي مكملات للتأكد من أنها آمنة لك.

خطوات لزيادة فقدان الوزن

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من الأفضل عند تناول الكروميوم الالتزام بنصائح فقدان الوزن الأساسية، وهي تناول سعرات حرارية أقل وممارسة المزيد من التمارين.

تساعد التمارين الرياضية على زيادة فقدان الوزن، وتساعد في الحفاظ على عضلاتك أثناء فقدان الوزن، مما قد يحد من الانخفاضات في عملية التمثيل الغذائي لديك.

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المصدر : موقع هيلث لاين