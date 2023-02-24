شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تلوث الهواء يمكن أن يسبب تلف العظام لدى النساء بعد سن اليأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء أن أكاسيد النيتروجين، على وجه الخصوص هي المساهم الرئيسي في تلف العظام مع تأثر العمود الفقري القطني أكثر من غيرها.

وكشف العلماء أن المستويات المرتفعة من تلوث الهواء مرتبطة بتلف العظام و درس بحث جديد بقيادة فريق في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا آثار تلوث الهواء وكثافة المعادن في العظام ، وتحديداً في النساء بعد سن اليأس، وذلك وفقا لموقع “indiatoday-”.

على الرغم من وجود دراسات تربط بين تلوث الهواء وكثافة المعادن في العظام وخطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور لدى كبار السن ، إلا أن هذه هي الورقة الأولى لاستكشاف جودة الهواء وكثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

ونُشرت الدراسة في مجلة eClinical Medicine التي تمت مراجعتها من قِبل النظراء ، والتي تعد جزءًا من مجموعة The Lancet Discovery Science للمجلات المفتوحة الوصول و قام فريق العلماء بتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال دراسة مبادرة صحة المرأة لـ 1،61،808 امرأة بعد سن اليأس حيث كانت التأثيرات أكثر وضوحًا على العمود الفقري القطني ، مع وجود أكاسيد النيتروز التي تضر بالمنطقة مرتين أكثر من التي تظهر مع تقدم العمر الطبيعي.

وتمت دراسة تعرض المشاركين لتلوث الهواء المقدر (PM 10 و NO و NO2 و SO2) في عناوين منازلهم و قام العلماء بقياس كثافة المعادن في العظام (كثافة المعادن بالعظام ؛ الجسم كله ، الورك الكلي ، عنق الفخذ والعمود الفقري القطني) في بداية التجربة ثم قياس المتابعة بعد عام واحد وثلاث سنوات وست سنوات باستخدام الطاقة المزدوجة X- قياس امتصاص الأشعة.

وتعتبر أكاسيد النيتروجين من العوامل الرئيسية التي تساهم في تلف العظام ، وخاصة في العمود الفقري القطني

وفقًا للمؤلف ديدييه برادا ، عالم الأبحاث المشارك في قسم علوم الصحة البيئية في كلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة ، تؤكد النتائج أن نوعية الهواء الرديئة قد تكون عامل خطر لفقدان العظام ، بغض النظر عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية أو الديموغرافية.

وقال ديدييه برادا: "للمرة الأولى ، لدينا دليل على أن أكاسيد النيتروجين ، على وجه الخصوص تساهم بشكل رئيسي في تلف العظام وأن العمود الفقري القطني هو أحد أكثر المواقع عرضة لهذا الضرر".

قال المؤلف الرئيسي ، أندريا باكاريلي ، إن المزيد من الجهود يجب أن تركز على اكتشاف الأشخاص المعرضين لخطر أكبر لتلف العظام المرتبط بتلوث الهواء وقال الفريق إن المصادر الرئيسية لأكاسيد النيتروز هي عوادم السيارات والشاحنات ، وكذلك الانبعاثات من محطات توليد الطاقة الكهربائية.