حرق الدهون الحشوية

بيروت - نادين محمد - يحتوي الجسم على أنواع مختلفة من الدهون، بعضها يشكل خطورة على الجسم. أحد هذه الأنواع دهون تعرف بالدهون الحشوية والتي تعرف علمياً بمصطلح Visceral Fat. ما هي هذه الدهون؟ أين توجد؟ ما خطورتها على صحة الجسم؟ إجابات هذه الأسئلة في سطور هذا المقال، إضافة إلى نصائح لحرق الدهون الحشوية وكيفية الوقاية منها.

ما هي الدهون الحشوية؟ وأين توجد؟

الصورة عن موقع FREEPIK



الدهون الحشوية، هي الدهون التي تحيط بالأعضاء في تجويف البطن، مثل المعدة، الكبد والأمعاء، تشكل في الحالات الطبيعية ما نسبته 10% من نسبة الدهون الكلية في الجسم وتشتهر بمصطلح دهون البطن. وبالرغم من هذه التسمية، غير أن الدهون الموجودة في منطقة البطن، عادة ما تتكون من أنواع عدة، وهي:

• دهون موجودة أسفل النسيج الجلدي البطني مباشرة ويطلق عليها Subcutaneous Fat.

• دهون موجودة في عمق تجويف البطن.

وبناءً على ذلك، فعند ملاحظة دهون بسيطة في منطقة البطن تظهر على هيئة "كرش صغير"، فهذا ليس دليلاً على أنها دهون حشوية، فقد تكون كمية من الدهون تحت الجلد لا تشكل خطورة، مقارنة بالدهون الحشوية.

طرق قياس الدهون الحشوية



الطريقة الوحيدة لتحديد نسب وأماكن الدهون الحشوية هي عن طريق إجراء بعض الصور الطبية، كالتصوير المقطعي، أو بالرنين المغناطيسي، إذ لا يمكن تحديدها بواسطة مؤشر كتلة الجسم، غير أن غالبية الأطباء يستخدمون الطرق المعتادة لتقدير إجمالي نسبة الدهون في الجسم، مثل:



1. مؤشر كتلة الجسم

يعتمد على معادلة الوزن والطول لتقييم صحة الجسم، فعلى سبيل المثال، إذا كان مؤشر كتلة 30 وما فوق، فهذا يعني أن الفرديعاني من السمنة ويرجح أن يكون لديه نسب عالية من الدهون الحشوية.

2. شكل الجسم

إذ يمكن أن يقدم صورة تقريبية عن الدهون الحشوية في الجسم. مثلاً إذا كان الجسم على شكل تفاحة، أي رجلين نحيفتين يقابلهما جذع ممتلئ، فهذا مؤشر على وجود نسب عالية من الدهون الحشوية.

3. محيط الخصر

يقاس محيط الخصر على مستوى الصرة، مع تجنب شفط البطن، فإذا كان قياس محيط الخصر 88.9 سنتيمتر وما فوق لدى النساء و 101.6 سنتيمتر أو أكثر لدى الرجال، فهذا دليل على وجود دهون حشوية.

خطورة الدهون الحشوية



تصنف الدهون الحشوية بأنها دهون نشطة Active Fat، لأن الخلايا الدهنية التي تتكون منها هذه الدهون تنتج مواد كيميائية وهرمونات، يرجح أن يكون لها تأثير خطير على الجسم، كما أنها أحد العوارض لما يعرف بمتلازمة التمثيل الغذائي Metabolic Syndrome التي لها رباط وثيق ببعض الأمراض، كارتفاع معدلات ضغط الدم في الجسم والكوليسترول، إضافة إلى السمنة.

إلى ذلك، تكمن خطورة الدهون الحشوية بأنها ترفع من فرص الإصابة بأمراض السرطان، الربو، السكري من النوع الثاني، الخرف، النقرس، أمراض الكبد، المرارة والقلب المختلفة، العقم ومشاكل في الخصوبة، إضافة إلى ما يعرف بالفُصال العظمي أو التهاب المفصلي العظمي Osteoarthritis.

كيفية حرق الدهون الحشوية

الصورة عن موقع FREEPIK

هناك عدة طرق لحرق الدهون الحشوية وتتمثل بما يلي:



النظام الغذائي

تشير بعض الأبحاث إلى أن حصول الجسم على حصة كافية من الكالسيوم وفيتامين D من شأنه أن يخفف من احتمال تراكم الدهون الحشوية واللذين يتوفران في الأجبان، الحليب، الزبادي، السبانخ، السردين... بالمقابل ينصح بالامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، مثل الأطعمة المقلية، اللحوم الغنية بالدهون، المعلبات والسكاكر، هذا إضافة إلى المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الفركتوز Fructose الذي يرفع من فرص تراكم هذه الدهون. لحرق الدهون الحشوية، يوصى باتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه، الخضراوات، البروتينات الخالية من الدهون، الألياف، المكسرات والحبوب الكاملة.

التمارين الرياضية

من الخطوات الأساسية التي يجب أن ترافق النظام الغذائي الصحي لحرق الدهون الحشوية، ممارسة نشاط بدني معتدل مع بعض تمارين القوة، لأنها تساهم في التخفيف من مستويات الأنسولين الذي يوعز للجسم بأن يتشبث بهذه الدهون وللكبد بأن يستخدم الأحماض الدهنية.



الابتعاد عن التوتر

التوتر يحفز الجسم على إفراز المزيد من هرمون الكورتيزول Cortisol الذي يجبر الجسم على الاحتفاظ بالدهون الحشوية للتغلب على التوتر.



القسط الكافي من النوم

النوم الجيد يساهم في حرق الدهون الحشوية، كما يقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، كأمراض القلب، السرطان والخرف.... ينصح بالحصول على 7 ساعات إلى 9 ساعات من النوم في اليوم.

من النصائح الأخرى التي يشدد عليها الأطباء لحرق الدهون الحشوية:

• الإقلاع عن التدخين.

• الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم، خاصة قبل الوجيات، إذ يمنح شعوراً بالامتلاء ويساعد في التخفيف من كمية السعرات الحرارية المتناولة، هذا إضافة إلى أن الماء يساهم في ذوبان الدهون الحشوية وتحويلها إلى سوائل، يتخلص منها الجسم عن طريق البول والعرق.

• التوقف عن تناول الطعام فور الشعور بالشبع.

• تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً.

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