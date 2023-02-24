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القاهرة - سامية سيد - الإجهاض هو أكثر مضاعفات الحمل شيوعًا، ولكنه قد يكون هناك أحيانًا علامات على إجهاض كاذب مثل النزيف وألم البطن، ووفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG)، فإن حوالي 15-20% من النساء الحوامل يتعرضن للإجهاض، ويمكن أن يكون سبب الإجهاض عدة أسباب، بعضها ليس في أيدينا ، بينما يمكن تجنب البعض الآخر، حيث يمكن لعوامل مثل العمر والأمراض الخلقية واضطرابات الرحم أن تخاطر أو تؤثر بشكل كبير على الحمل، نتعرف فى هذا التقرير على 3 علامات للإجهاض الكاذب يجب أن تنتبهي لها، بحسب موقع "Health".

الأسباب الشائعة للإجهاض

الأسباب الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى احتمال حدوث إجهاض هي:

شذوذ وراثي في الجنين

مشاكل الرحم

الاختلالات الهرمونية

مرض مزمن

استخدام المخدرات

سن الأم المتقدم

إنذارات كاذبة للإجهاض

في بعض الأحيان، أثناء الحمل ، قد تواجه المرأة إنذارات خاطئة لا تمثل حقًا سببًا للقلق، ولكن هناك ثلاث علامات يجب الانتباه إليها:

1. النزيف

في بعض الأحيان، يمكن للمرأة الحامل أن تعاني من الدم أثناء التبول. نظرًا لأن النزيف يعتبر علامة على الإجهاض أثناء الحمل، فقد يؤدي إلى حالة من الخوف.

أثناء الحمل، يمكن ملاحظة التبقيع بشكل واضح بسبب زيادة تدفق الدم بالقرب من عنق الرحم. في حين أن كمية قليلة من النزيف أمر طبيعي، لكن إذا شاهدتِ قطعة من الأنسجة مغطاة بالدم، فقد تكون هناك حالة فقدان للحمل، يجب استشارة طبيبك.

2. التشنج

عادة ما يكون التشنج أمرًا شائعًا تمر به المرأة ، حتى أثناء الحمل لأنه لا يمثل شيئًا خطيرًا يحدث عندما يحدث توسع في الرحم ، مما يؤدي إلى تمدد الأربطة.

عادة ما يتم الشعور بالألم في أسفل البطن لكن إذا كان مصحوبًا بنزيف مفرط ، فاطلبي المساعدة الفورية من الخبير الطبي الخاص بك.

3. تغيير في المشاعر

قد تظهر الأعراض المصاحبة للحمل وتختفي من تلقاء نفسها. يمكن أن يكون فقدان أعراض الحمل مثل الانتفاخ أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو تقلب المزاج أو مجرد ألم الثدي سببًا للقلق وقد يساء فهمه كاحتمال للإجهاض المبكر ومع ذلك ، في معظم الحالات ، لا داعي للقلق لأن هذه الأعراض قد تخف من تلقاء نفسها ، حتى في الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

كيف تتجنبين الإجهاض؟

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

ممارسة رياضة خفيفة بانتظام

تجنب التعرض لأي ضغوط جسدية أو عقلية

الابتعاد عن التدخين

لا تستهلكي المشروبات مثل الكافيين أكثر من كوب واحد في اليوم

كوني على اطلاع على التطعيمات المطلوبة

تجنب التعرض للمخاطر البيئية مثل الأشعة السينية

احذري من الإشعاعات والسموم مثل البنزين وأكسيد الإيثيلين