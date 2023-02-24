شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات ترفع ضغط الدم.. أبرزها العصائر والصودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث ارتفاع ضغط الدم ، عندما يضغط دمك بشدة على جدران الشرايين لفترة طويلة من الوقت، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحتك، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر والسكتة الدماغية، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتحتاج إلى إيجاد طرق لخفضه ، فهناك تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها قد تساعدك ، بما في ذلك التحكم في وزنك ، وممارسة الرياضة بانتظام ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وتقليل التوتر عندما تستطيع والتخلي عن السجائر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الانتباه للطعام والمشروبات التي تتناولها يمكن أن يلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

شرب المشروبات السكرية

شرب المشروبات السكرية مثل الصودا أو العصائر التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف يمكن أن يؤثر سلبًا على مستويات ضغط الدم ، المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من ضغط الدم الشرياني ويمكن أن تكون خطرة على ارتفاع ضغط الدم، لهذا السبب ينصح بتجنب العصائر فمعظمها يحتوي على نسبة عالية من السكر مما يحفز إنتاج الكولسترول السيئ ويضعك في خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب .

تناول مشروبات الطاقة

أظهرت العديد من الدراسات أن مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، أحد الأسباب هو أن الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة ، وشربه يوميًا يمكن أن يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم أكثر من شرب واحد من حين لآخر.

عدم شرب الحليب

تظهر الأبحاث أن خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم ينخفض ​​كلما شربت المزيد من منتجات الألبان، لذلك ، ستفقد هذه الميزة إذا لم تشرب أي حليب، استهدف حصتين إلى ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميًا.

في دراسة نشرت في Nutrients ، وجد أن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم بشكل منتظم كان مرتبطًا بانخفاض معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى كل من الرجال والنساء.

شرب الكثير من القهوة

المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين ، مثل الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة وبعض المشروبات الغازية ، يمكن أن تزيد من ضغط الدم ، أظهرت الدراسات أن تناول الكافيين يسبب ارتفاعًا ملموسًا في ضغط الدم، تأثيرات الكافيين هذه هي قصيرة المدى ، مما يعني أن ضغط الدم يرتفع بسرعة نسبيًا بعد شرب مشروب يحتوي على الكافيين.