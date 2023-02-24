نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الجلد

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القاهرة - سامية سيد - سرطان الجلد يعد من أنواع السرطانات الخطيرة، والتي يجب التعرف على أبرز أسبابها، وتجنبها بهدف تجنب الإصابة، وخلال التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth” سنتعرف على سرطان الجلد.

أسباب الإصابة بسرطان الجلد

أوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الجلد هي تلف الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية، وهذا يعني أن هذا الأمر قد يكون بسبب الإصابة بحروق الشمس أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ولذا يجب حماية الجلد من التعرض لمثل هذه الأشياء.

ما هي أعراض الإصابة بسرطان الجلد؟

ظهور البقع أو الشامات وتنمو وتتغير خلال 2-3 سنوات فهذا الأمر يدعي للقلق، ويجب توخي الحذر والتعرف على حقيقة الإصابة عن طريق الذهاب بشكل سريع ومباشر لاستشاري جلدية.

طرق علاج سرطان الجلد؟

في البداية يجب تشخيص سرطان الجلد، الذي يتم عن طريق أخذ خزعة استئصالية لإزالة أيّ نسيج غير طبيعي، ثم يقوم بتحديد التشخيص ومرحلة الورم، فتعتبر سماكة الورم أو عمقه المؤشّر الأكثر أهميّة في التشخيص.

ويتم علاج سرطان الجلد على مرحلة المرض، ويمكن أن تتفاوت من إزالة بسيطة للشامة أو المنطقة المصابة، وصولا إلى العلاج الإشعاعي، والعلاج بالتبريد، والعلاج المناعي بالإضافة إلى الجراحة.

نصائح للحماية من الإصابة بسرطان الجلد؟

-عدم البقاء في الشمس لفترة طويلة.

-هي ارتداء ملابس خاصة تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مثل بدلات السباحة التي تغطي جميع أجزاء الجسم .

-بوضع مستحضرات الحماية من أشعة الشمس على المناطق المكشوفة من الجسم، كالكريمات وبخاخات.

-يجب وضع غطاء على الراس يغطي الأذنين والرقبة