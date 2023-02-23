شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "التهاب الأوتار التكلسى" وكيف يتم علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك بداية مفاجئة لألم شديد في كتفك، فقد يكون من حالة تسمى التهاب الأوتار التكلسي الحاد أو التهاب الأوتار الكلسى، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن الأوتار هي نوع من الأنسجة الليفية التي تربط العضلات بالعظام، التهاب الأوتار التكلسي هو حالة تتكون فيها ترسبات الكالسيوم في الأوتار، ويمكن أن تتكون رواسب الكالسيوم في أي وتر في الجسم، ولكن التهاب الأوتار التكلسي في الكتف هو الأكثر شيوعًا على وجه التحديد، تتأثر عادةً مجموعة كبيرة من عضلات الكتف تسمى الكفة المدورة.

ما هي أعراض التهاب الأوتار الكلسي؟

تختلف أعراض التهاب الأوتار التكلسي حسب المرحلة، في مرحلة ما قبل التكلس (مرحلة التكوين أو مرحلة الراحة) ، تحدث التغييرات على المستوى الخلوي خلال هذه المرحلة ، قد لا تكون هناك أعراض ملحوظة، و لكن قد يعاني بعض الأشخاص من آلام في الكتف وقيود في مجال الحركة.

خلال مرحلة التكلس ، تهرب بلورات الكالسيوم من الخلايا ، وتشكل رواسب الكالسيوم في الأوتار،و ترتبط هذه المرحلة من تراكم الكالسيوم بألم حاد حاد في مفصل الكتف،و عادة ما يكون الألم أسوأ مع الحركة،و يمكن أن تكون شديدة بما يكفي لتعطيل النوم،و يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى نطاق الحركة المنخفض (الصلابة) والحنان على عضلات الكفة المدورة.

بعد ذلك ، في مرحلة ما بعد التكلس ، يمتص الجسم الترسبات الكلسية ويستبدلها بأنسجة صحية. يؤدي هذا في النهاية إلى تحسن الألم ونطاق حركة الكتف.

من هو المعرض لخطر الإصابة بالتهاب الأوتار الكلسي؟

التهاب الأوتار التكلسي هو السبب الأساسي في أقل من 10٪ من المرضى الذين يعانون من آلام الكتف ، لذلك فهي ليست حالة شائعة جدًا النساء في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من العمر أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأوتار الكلسي ، ولكن يمكن أن يحدث لأي شخص. لا يرتبط تكوين رواسب الكالسيوم بأي نشاط معين.

ما الذي يسبب التهاب الأوتار الكلسي؟

الخبراء ليسوا متأكدين بالضبط ما الذي يسبب التهاب الأوتار الكلسي،و يعتقد أنه مرتبط بالبلى عندما يكبر الشخص ، ينخفض تدفق الدم إلى أوتار الكفة المدورة ، مما يجعلها أضعف وعرضة للإصابة بالتهاب الأوتار التكلسي.

كيف يعالج الأطباء آلام الكتف الناتجة عن التهاب الأوتار التكلسي؟

يتكون علاج التهاب الوتر الكلسي الحاد مما يلي:

-أدوية الألم

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل الأيبوبروفين والنابروكسين هي النهج الرئيسي في علاج التهاب الأوتار الكلسي.

-العلاج الطبيعي الرياضي

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية عضلات الكتف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسن سريري في الألم والالتهاب ونطاق الحركة ووظيفة الكتف.

-حقن الستيرويد

يمكن لطبيبك حقن أدوية الستيرويد والمخدرات الموضعية في مفصل الكتف تحت إشراف الموجات فوق الصوتية،و يمكن أن يكون هذا العلاج فعالًا جدًا في تقليل آلام الكتف وتحسين نطاق الحركة لدى مرضى التهاب الأوتار الكلسي.

-العلاج بموجات الصدمة خارج الجسم (ESWT)

يتضمن العلاج بالموجات الصدمية خارج الجسم تقديم موجات صدمة للأوتار المصابة لتشجيع الشفاء وتقليل الألم.

-العلاج بموجات الصدمة الشعاعية (RSWT)

يساعد العلاج بالموجات الصدمية الشعاعية أيضًا على تقليل الألم وتعزيز الشفاء. تختلف تقنية تقديم العلاج بموجات الصدمة الشعاعية اختلافًا طفيفًا عن العلاج بموجات الصدمة خارج الجسم (ESWT).

-العلاج بالموجات فوق الصوتية

أثناء العلاج بالموجات فوق الصوتية العلاجية لالتهاب الأوتار الكلسي ، يتم توجيه موجات صوتية عالية التردد إلى رواسب الكالسيوم في المنطقة المصابة، وهذا يساعد على كسرها وتعزيز الشفاء.