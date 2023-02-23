شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد البامية مرضى السكر؟ اعرف فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرض السكري هو اضطراب ناتج عن اختلال في مستويات السكر في الدم، وهو حاليًا أحد أكثر أمراض التمثيل الغذائي شيوعًا ، ولا يوجد علاج له، هذا يجعل اتباع نظام غذائي مناسب وروتين لياقة ضروري.

مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض (GI) فى البامية وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، يجعلها الاختيار الصحيح لمرضى السكر، فهى غنية بمضادات الأكسدة ، مما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة الضارة، كما أنه يحسن مقاومة الأنسولين، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر أثناء الحمل ، أي أثناء الحمل. داء السكري.

أظهرت دراسة نشاط مضاد لمرض السكري عن طريق زيادة إفراز الأنسولين وإبطاء امتصاص الكربوهيدرات، الألياف الغذائية الموجودة في البامية تقلل من معدل امتصاص السكر من الأمعاء ، وبالتالي إدارة مرض السكري، كما أنه يساعد في الحفاظ على وزن الجسم ، وتحسين تحمل الجلوكوز.

لاحظت إحدى الدراسات أن مركبات الفلافونويد الرئيسية ، وهي isoquercitrin و quercetin ، الموجودة في البانيه، تساعد على تقليل نسبة الجلوكوز في الدم ، والأنسولين في الدم ، والدهون الثلاثية ، ومستويات الكوليسترول الكلية.

الفوائد الصحية الأخرى للبامية

فيما يلي بعض الفوائد الصحية الأخرى لـ البامية والتى تشمل:

جيدة لخفض مستويات السكر في الدم.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق التحكم في مستويات الكوليسترول الضارة.

غني بفيتامين ج ، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة لدينا.

آمنة للأكل أثناء الحمل لاحتوائها على فيتامينات أ ، ب ، ج.

غني بفيتامين ك الذي يساعد في نمو العظام وتجلط الدم.