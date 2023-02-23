شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن فوائد العلاج المائي؟ منها تحفيز جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ آلاف السنين ، كان الماء حيويًا في علاج الأمراض والصدمات. والمعالجة المائية هي ممارسة استخدام الماء الساخن والبارد خارجيًا لاستعادة الصحة، وفقا لما نشره موقع motherearthliving .

وعندما يسمع معظم الناس "المعالجة المائية" ، فإنهم يفكرون في الحقن الشرجية. ومع ذلك ، تركز ممارسات العلاج المائي القديمة والحديثة على الاستخدام الخارجي للمياه لتحفيز مجموعة واسعة من التحولات في الجسم ، بما في ذلك تحفيز جهاز المناعة ، وتعديل الحمى ، وتقليل الالتهاب ، وتغيير الدورة الدموية في أجزاء معينة من الجسم.

وهناك طرق مختلفة للاستفادة من فوائد الماء لصحتك في المنزل. ويوجد بروتوكولات محددة للعلاج المائي يمكنها علاج مجموعة واسعة من الحالات ، مع خبرة محدودة أو معدات مطلوبة، منها :

بالتناوب بين التطبيقات الساخنة والباردة

الماء الساخن والبارد له تأثيرات متفاوتة عند وضعه على الجسم لفترات زمنية مختلفة. يزيد التعرض للماء الساخن لمدة تصل إلى خمس دقائق من الدورة الدموية. بعد خمس دقائق ، تسبب الحرارة ركودًا (يسمى أيضًا الاحتقان) ، مما يولد الألم. وتعمل التطبيقات الباردة حتى دقيقة واحدة على تعزيز الدورة الدموية ، لكن أكثر من دقيقة واحدة يضعف الدورة الدموية.

يؤدي تبديل التطبيقات الساخنة والباردة إلى منطقة محلية إلى زيادة الدورة الدموية وتقليل الازدحام. تقلل هذه الطريقة البسيطة من الألم والتورم المصاحب للإصابات الحادة والتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية والالتواءات والصداع وغيرها من الحالات. ولتحسين الدورة الدموية ، استخدم الحرارة لمدة خمس دقائق كحد أقصى وعلى البرودة لمدة دقيقة واحدة كحد أقصى ، بدءًا من التطبيق الساخن دائمًا ، وينتهي بالتطبيق البارد. وإذا كنت تستخدم لعلاج التهاب الأذن ، استخدم الحرارة وحدها لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

بشكل عام ، كلما زاد التباين في درجة الحرارة بين التطبيقات الساخنة والباردة ، كان تأثير العلاج أقوى. وبالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، خففوا درجات الحرارة القصوى.