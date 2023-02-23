شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدتك لضوء الصباح يجعلك هادئا وبصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الاستيقاظ في الصباح الباكر والتعرض لضوء الصباح طريقة رائعة لبدء اليوم، يضيف إحساسًا بالهدوء ويساعدنا أيضًا في الحصول على بعض فيتامين د الذي نحتاجه بشدة ، وإليك بعضًا من الفوائد العديدة لضوء الصباح وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

النوم المحسن

يمكن أن يساعدك ضوء الصباح على تنظيم إنتاج الميلاتونين بشكل طبيعي في جسمك ، وهو أمر ضروري لنوم هانئ ليلاً. يساعد التعرض للضوء الطبيعي في الصباح على إعادة ضبط ساعتك الداخلية وتعزيز أنماط النوم الصحية.

خلال جائحة كورونا، كشفت دراسة أجريت على 700 شخص أن أولئك الذين يقضون ساعة إلى ساعتين يوميًا في الخارج أو في منطقة ذات إضاءة ساطعة كانوا أقل عرضة للإصابة بصعوبات النوم.

الحد من التوتر

ثبت أن ضوء الشمس في الصباح يقلل من مستويات التوتر على مدار اليوم، أظهرت الدراسات أن ضوء الشمس يؤدي إلى إطلاق مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد على تنظيم الحالة المزاجية وتقليل القلق.

في تجربة لمدة ثلاثة أسابيع ، حصل 30 مشاركًا من الذكور الأصحاء على تدخل ضوئي ساطع لمدة 30 دقيقة يوميًا، استخدم مصدر الضوء نفس نطاق الطول الموجي مثل ضوء النهار، وهو أيضًا نطاق الطول الموجي المستخدم في مصابيح العلاج بالضوء.

قبل التجربة، أجرى المتطوعون فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لنشاط أدمغتهم أثناء مشاهدة صور الوجوه ذات التعبيرات المحايدة أو الغاضبة أو المرعبة.

بعد ثلاثة أسابيع اكتشف الباحثون ما يلي:

استجابت أدمغة الأفراد بشكل أقل للوجوه التي تظهر الخوف أو الغضب.

تم تعزيز قدرة الدماغ على التحكم في "مركز الخوف".

تحسين التركيز والإنتاجية

يساعد ضوء الصباح الباكر على إبقائك يقظًا وتركيزًا طوال اليوم، هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعملون في مكتب، حيث يساعد الضوء الطبيعي في تعزيز التركيز بشكل أفضل.

مناعة معززة

تساعد أشعة الشمس على تقوية جهاز المناعة لدينا، حيث إنها تحفز إنتاج فيتامين د الضروري لنظام المناعة الصحي.

أكثر الفوائد المعروفة لأشعة الشمس هي قدرتها على زيادة إمداد الجسم بفيتامين د. تنجم معظم حالات نقص فيتامين د عن قلة التعرض للشمس في الهواء الطلق. يقدر أن 1000 جين مختلف على الأقل يتم التحكم فيها بواسطة 1،25-ديهيدروكسي فيتامين د 3 (1،25 [أوه] د) ، الشكل النشط من الفيتامين.

علاجات العناية بالبشرة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، قد يساعد التعرض لأشعة الشمس أيضًا في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، دعا الأطباء إلى التعرض للأشعة فوق البنفسجية لعلاج:

صدفية

الأكزيما

اليرقان

حَبُّ الشّبَاب

في حين أن العلاج بالضوء ليس متاحًا للجميع ، يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن ينصحك بشأن ما إذا كان سيساعدك في حالات بشرتك الفريدة.