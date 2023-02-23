كيف تحمي نفسك خلال وقوع الهزات والزلازل الأرضية

بيروت - نادين محمد - مجموعة من الزلازل المدمرة تعرضت لها العديد من الدول في العالم في الأيام القليلة الماضية. ولحماية نفسك وأسرتك إليك مجموعة من الاستعدادات والخطوات للبقاء في أمان أثناء وبعد الزلزال للحماية من الخسائر في الأرواح لحظة وقوعها؛ وللحفاظ على السلامة وتقليل الخسائر البشرية.

1. اتبع قاعدة الاحتماء والتغطية والثبات

إذا شعرت بوقوع زلزال، عليك النزول على الفور على الأرض، والاحتماء تحت طاولة أو مكتب، والاستمرار في الاختباء حتى يتوقف الاهتزاز مما سيساعد على حمايتك من الأجسام المتساقطة.

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2. التأكد من أن منزلك آمن

عليك تأمين الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات وسخانات المياه، لمنعها من الانقلاب، وعليك الاحتماء أسفل قطعة أثاث ثقيلة مثل طاولة أو مكتب أو سرير أو أي قطعة أثاث صلبة.

إذا أمكن، انتقلي إلى منتصف الغرفة، بعيدًا عن النوافذ وضعي ذراعيك على رأسك ورقبتك لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة.

عليك التمسك بالجسم الذي تحتمين تحته للتأكد من بقائك مغطاة حتى تتوقف الهزات، وإذا لم تكن هناك قطعة أثاث صلبة في الجوار، أو كنت في ممر، يمكن اتخاذ طريقة القرفصاء بالقرب من جدار داخلي.

لا تحاولي الذهاب إلى مكان آخر أو الخروج أثناء وجود الهزات. الزلازل لا يمكن التنبؤ بها، ففي بعض الأحيان قد يكون عنيفاً لدرجة أنك لن تتمكن من الذهاب إلى أي مكان، حتى عن طريق الزحف.

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3. التعرف إلى كيفية إيقاف وتشغيل المرافق

يجب التعرف إلى مكان وجود صمامات إيقاف الغاز والماء والكهرباء في المنزل، وكيفية إيقاف تشغيلها إذا لزم الأمر.

4. وضع خطة إخلاء

يجب التأكد من أن كل فرد في منزلك يعرف كيفية إخلاء المبنى ومكان الاجتماع في حالة الانفصال، ويمكن أن تنكسر النوافذ أثناء الزلزال وتسبب إصابات خطيرة؛ لذا يجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية، ويجب تجنب استخدام المصاعد، فيمكن أن تتعطل المصاعد أثناء الزلزال مما يعرضك للخطر، ويجب استخدام الدرج دائمًا بدلاً من ذلك.

على الجانب الآخر أثناء الزلزال، يمكن أن تنكسر خطوط الغاز وتتسبب في نشوب حرائق يجب تجنب استخدام الشموع أو اللهب المكشوف؛ حتى تتأكدي من أنها آمنة.

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5. البقاء في الخارج أو منطقة مفتوحة

التحرك بعيداً عن المباني وأعمدة الإضاءة، والأسلاك الكهربائية، والحفر، وخطوط الوقود، والغاز والبقاء في الخارج حتى تتوقف الهزة، وتجنب إيقاف المركبة تحت الجسور أو خطوط الضغط العالي.

باتباع هذه النصائح يمكنك المساعدة في الحفاظ على سلامتك أنت وأحبائك أثناء الزلزال، وتذكري أن تظلى هادئة دائمًا، وتتخذي إجراءات فورية، وتكونين مستعدة للأسوأ.

يجب الذهاب إلى مساحة خالية، بعيدًا عن المباني، وإذا كنت في منطقة عامة مزدحمة، احتمي في مكان آمن، وابتعدي عن الأشجار واللافتات والمركبات وأي شيء آخر يمكن أن يسقط ويؤذيك.

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المصدر : موقع cdc.gov