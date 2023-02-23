السيدة الأميركية الأولى ستزور ناميبيا وكينيا لتعزيز الشراكة

أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن ستزور هذا الأسبوع ناميبيا وكينيا "لتعزيز الشراكة" بين الولايات المتحدة والبلدين الأفريقيين.وتأتي الرحلة في أعقاب قمة حول أفريقيا استضافها الرئيس جو بايدن في واشنطن ديسمبر/ كانون الأول ودعا خلالها إلى قيام شراكة واسعة مع القارة السمراء.

كما تأتي زيارة السيدة الأمريكية الأولى إلى البلدين الأفريقيين في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتعزيز وجودها في القارّة.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إنّ زيارة السيدة الأولى ستستمرّ من 22 وحتى 26 فبراير/ شباط، وستتخلّلها اجتماعات ومحادثات تتمحور حول "النساء والشباب، والجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز قيمنا الديمقراطية المشتركة".

وفي بيانه أوضح البيت الأبيض أنّ هذه الزيارة ستكون الأولى للسيدة بايدن إلى ناميبيا والثالثة إلى كينيا.

وفي كينيا، ستتطرّق بايدن في محادثاتها بشكل خاص إلى الجفاف التاريخي الذي يضرب منطقة القرن الأفريقي والذي يعاني بسببه الملايين من الجوع.

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