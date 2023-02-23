شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت شخص نباتى.. اعرف الأطعمة الخاصة بصحة الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الغدة الدرقية من أهم أجزاء نظام الغدد الصماء لدينا،تنظم هذه الغدة كل شيء من مزاجنا ووزننا ودرجة حرارة أجسامنا والتمثيل الغذائي وحتى الهضم، إذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية فمن الضرورى إدراك أن كل هذه المشكلات الصحية يمكن أن تكون سببًا وتأثيرًا على الغدة الدرقية، وإليك أهم العناصر الغذائية لصحة الغدة الدرقية إذا كنت تتبع نظام غذائى نباتى، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

العناصر الغذائية الرئيسية التي يجب التركيز عليها وأفضل المصادر: اليود

أحد أفضل مصادر اليود في النظام الغذائي النباتي هو الطحالب الخضراء وعشب البحر ، حيث تحصل الأسماك على أوميجا واليود منها سبيرولينا هو نوع واحد من الطحالب الخضراء المزرقة ويوفر كمية وفيرة من اليود بنسبة 10 % من احتياجاتك اليومية ، بالتزامن مع نظام غذائي متوازن ، يمكن للمرء الحصول على ما يكفي من اليود دون القلق بشأن جرعة زائدة من هذا العنصر الغذائي، ملعقة صغيرة يوميًا في عصير ستكون كمية مثالية لإضافة ما يكفي فقط. بالإضافة إلى ذلك ، فهو أيضًا مصدر لا يصدق للحديد القائم على الغذاء اللازم لعملية التمثيل الغذائي الأمثل.

ملح البحر الوردي الخام غير المكرر هو مصدر ممتاز آخر لليود الطبيعي من الأرض ويحتوي أيضًا على معادن قلوية أخرى مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم الذي يحتاجه التمثيل الغذائي ليعمل في أفضل حالاته، يمكن أن يؤدي نقص الصوديوم عالي الجودة والكثير من الصوديوم المكرر إلى مشاكل في ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي واضطرابات الغدة الدرقية .

فيتامينات ب

تساعد فيتامينات ب في التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة والهضم وصحة المزاج وصحة الغدة الدرقية. توجد بكثرة في الأطعمة النباتية، بعض أفضل المصادر هي الأفوكادو والخضراوات والبطاطا الحلوة والبروكلي والموز والتين والمكسرات والبذور والسبيرولينا وجوز الهند والحبوب الكاملة والحبوب المنبثقة (الخالي من الدقيق) والخبز والفاصوليا والبقوليات والخميرة الغذائية، تأكد من تناول مكمل فيتامين ب 12 ، ويفضل أن يكون في شكل سائل أو تحت اللسان يتم امتصاصه على الفور في مجرى الدم، يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 أيضًا في حدوث مشاكل في الغدة الدرقية ، لكن المكمل الغذائي يضمن حصول الجميع على ما يكفي.

فيتامين د

يعمل فيتامين د كهرمون في الجسم. له دور في حالتك المزاجية والجهاز الهضمي والعظام والدم والقلب وصحة الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى فقدان العظام ومشاكل في الهضم والاكتئاب يجب أن يحصل الجميع على مستويات فيتامين (د) المثلى قدر الإمكان، تأكد من شراء فيتامين د 3 (وليس فيتامين د 2) .

السيلينيوم

ربما سمعت أن هذا المعدن مفيد لبشرتك أو شعرك أو مفيد لصحة الرجال ، السيلينيوم مفيد لبشرتك وشعرك ، إلى جانب صحة البروستاتا لدى الرجال ، ولكنه مهم أيضًا للتمثيل الغذائي الصحي والغدة الدرقية. يتم العثور عليه وتخزينه بشكل أساسي في الغدة الدرقية حيث يتم استخدامه للمساعدة في التحلل الأنزيمي لهرمونات الغدة الدرقية بحيث يمكن استخدامها من قبل الجسم، لأنه عندما تفكر في الأمر ، حتى لو تم إنتاج هذه الهرمونات ، إذا كان جسمك لا يستطيع استخدامها بكفاءة ، فلن يفيدك كثيرًا، كما يدعم السيلينيوم جهاز المناعة والخصوبة لدى كل من الرجال والنساء. أسهل طريقة للحصول على ما يكفي؟ تناول جوز برازيلي واحد في اليوم.لديهم أكثر من 100 % من احتياجاتك اليومية في جوزة واحدة فقط.

ما الذي يجب تجنبه للعناية بالغدة الدرقية

يمكن أن يسبب الكافيين الزائد والأطعمة المصنعة والسكر المضاف والمكرر والدهون غير الصحية مشاكل في الغدة الدرقية ويمنع الامتصاص الأمثل لهرمونات الغدة الدرقية في الجسم، هناك أيضًا قدر كبير من الجدل حول فول الصويا والخضروات الصليبية نظرًا لتأثيرها على الغدة الدرقية، والسبب في ذلك هو أن هذه الأطعمة تحتوي على خصائص طبيعي Goitrogens هي مادة تمنع استخدام هرمونات الغدة الدرقية في الجسم. اعلم أنه على الرغم من أن هذه الأطعمة تحتوي على مواد تضخم الغدة الدرقية ، إلا أن تأثيرها على صحة الغدة الدرقية لا يشكل مشكلة سلبية إلا إذا تم تناول الكثير منها باستمرار على أساس يومي.