أطعمة تزيد التركيز و تحمي الذاكرة 

بيروت - نادين محمد - "أنت ما تأكله"، مقولة أثبتت صحتها، لاسيما في الحياة الحديثة المحمومة التي انعكست على صحتنا بشكل ملحوظ. الحفاظ على الصحة بشكل عام وعلى صحة الدماغ بشكل خاص يبدأ مبكرًا ربما في عمر الشباب.

ينصح الأطباء بضرورة إدراج الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ ضمن النظام الغذائي، لأن هذا من شأنه يؤثر على الذاكرة ويحميها من التغيرات التي تلحق بها بفعل الزمن.

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أطعمة تحمي الذاكرة:

1- الخضار الورقي

الخضروات الورقية مفيدة حقًا لك ، وخاصة لعقلك. السبانخ ، الملفوف ، اللفت، هذه الأصناف غنية بالعناصر الغذائية المعززة للدماغ مثل بيتا كاروتين وحمض الفوليك واللوتين وفيتامين. يوصى بتناول حوالي ربع كوب في اليوم ، أو 1.5 إلى 2 كوب في الأسبوع.

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2- المكسرات

تعتبر المكسرات مصدرًا للبروتين والدهون الصحية. لكنها أيضًا أطعمة رائعة للدماغ. لكل حبة فوائد فريدة ، ومن المؤكد أن تضمين الفستق واللوز والجوز في نظامكِ الغذائي سوف يدعم صحة دماغكِ لاحقًا. المكسرات مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة ، وكلاهما مهم لمنع التدهور العقلي.

حسب دراسة أجريت عام 2021 فإن البالغين الذين يستهلكون 15 إلى 30 جرامًا من المكسرات يوميًا لديهم درجات معرفية أعلى من أولئك الذين تناولوا كميات أقل.

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3- القهوة والشاي

قد تكوني معتادة على شرب القهوة أو الشاي للبقاء في حالة يقظة، لكن هذه المشروبات التي تحتوي على الكافيين لديها تأثير أبعد. لاحظ الباحثون قدرة الكافيين على تعزيز قدرة الدماغ على معالجة المعلومات ، كما تحتوي القهوة أيضًا على العديد من مضادات الأكسدة القوية ، والتي قد تساعد في دعم صحة الدماغ . بالإضافة إلى أن الشاي الأخضر غني بـ الأحماض الأمينية، يساعد هذا الحمض الأميني القوي في تخفيف التوتر والقلق ، وهو أمر مهم لوظيفة الدماغ.

4- الطماطم

تعتبر الطماطم من أفضل الأطعمة لصحة الدماغ ، وذلك بفضل محتواها الغني بالليكوبين. لقد ثبت أن هذا الكاروتين القوي يساعد في درء الاضطرابات المعرفية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون. تحتوي حبة طماطم واحدة طازجة متوسطة الحجم على حوالي 3.2 ملليغرام من اللايكوبين، تشير الدراسات إلى أن 9 إلى 21 ملليغرام من اللايكوبين يوميًا لازم لصحة الدماغ.

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المصدر: Women's health