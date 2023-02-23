فوائد صحية مذهلة لـمسحوق الفلفل الأحمر

بيروت - نادين محمد - مسحوق الفلفل الأحمر هو أحد التوابل الأساسية في المطبخ سواء العربي أو المطابخ العالمية وخاصة الهندي. الفلفل الأحمر حار للغاية ، وله مذاق شبه حامض يضيف لأي وصفة مذاق مميز. عند الحديث عن فوائده الصحية، فإن الفلفل الحار يساعد في الهضم السليم، والحفاظ على الوزن ، وتقوية المناعة ، وضخ الدم في الأوعية الدموية، لذا ينصح خبراء الصحة بتناوله ضمن الوجبات كل يوم.

فوائد صحية مذهلة لمسحوق الفلفل الأحمر:

1- يضبط مستويات ضغط الدم

يحافظ الفلفل الأحمر على ضغط الدم، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مما يساعد في استرخاء الأوعية الدموية والتحكم في ضغط الدم ، فهو يساعد في حماية ضغط الدم من الارتفاع او الانخفاض المفاجئ.

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2- يساعد في إنقاص الوزن

يساعد الفلفل الأحمر في إنقاص الوزن لأنه يحتوي على مادة طبيعية تسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، كما أنها تحرق السعرات الحرارية الزائدة والتي يخزنها الجسم لاحقا في شكل دهون مركزية.

3- يقوي المناعة

الفلفل الأحمر مصدر وفير لفيتامين ج الذي يدعم جهاز المناعة ويمنع الأمراض المزمنة. كما أنه جيد لمحاربة الفيروسات الشتوية وينصح بتناوله أثناء الاصابة بأدوار البرد والأنفلونزا.

4- تحسين صحة الشرايين

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الفلفل الأحمر يفتح الشرايين لأنه يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في فتح الشرايين والأوعية الدموية.

5- يحافظ على صحة البشرة والشعر

المكونات التي يحتوي عليها الفلفل الأحمر مثل فيتامين ج وفيتامين أ مهمة لبشرة نضرة وشعر صحي لذلك تناول مسحوق الفلفل الأحمر بانتظام ينعكس على شعرك وبشرتك.

6- يحمي الجسم والالتهابات

يحتوي الفلفل الأحمر على منشطات مضادة للالتهابات إذا كنت تعاني من آلام في العضلات أو المفاصل ، فإن تناول الفلفل الأحمر يقلل الألم وكذلك الالتهاب.

الصورة من موقع AdobeStock

7- تحسين الهضم

يساعد الفلفل الأحمر في الهضم، الفلفل الأحمر لديه القدرة على تسريع عملية الهضم، كما أنه يعالج حالات الإمساك.

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المصدر : موقع Women's health