شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير عادية تدل على نقص فيتامين ب 12.. منها زيادة دقات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسمنا إلى 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا، ويُعرض نقص هذه الكمية الصغيرة الجسم لخطر شديد، ويسمى فيتامين ب 12 أيضًا كوبالامين، وهو أحد 8 فيتامينات ب التى يحتاجها الجسم لعمل الجهاز العصبى بشكل طبيعى، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات غير عادية تدل على نقص فيتامين ب 12، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نظرًا لأن النباتات لا تصنع فيتامين ب 12، فإن الأطعمة الوحيدة التى تحتوى على فيتامين ب 12 هى اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ويمكن ملاحظة نقص فيتامين ب 12 من خلال الأعراض التالية، لكن من الأفضل إجراء اختبار طبى.







- لسان منتفخ - لسان منتفخ يمكن أن يكون اللسان المتورم مؤشرًا مبكرًا لنقص الفيتامينات، ويعتبر اللسان المتورم علامة كلاسيكية على نقص فيتامين ب 12، وغالبًا ما يكون اللسان أحمر ويصاحبه دبابيس وإحساس بالوخز. - زيادة دقات القلب - زيادة دقات القلب

- صعوبة فى المشى ووجود مشكلة فى التوازنيميل الأشخاص المصابون بفيتامين ب 12 إلى المشى بأقدام متباعدة، ويمكن أن يكون هذا المشى غير المستقر مؤشرًا على حالات صحية أخرى، لكن نقص فيتامين ب 12 يؤدى إلى تلف الأعصاب المحيطية على حركة الفرد، وقد يعانى أيضًا من تنميل فى القدمين والأطراف ما يؤثر أيضًا على حركة الفرد.

تشير العديد من التقارير الصحية إلى أن معدل ضربات القلب الأسرع، دون أى تفسير آخر، مؤشر على أن الجسم لا يحتوى على ما يكفى من فيتامين ب 12.

ويعوض القلب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء الذى يحدث عندما يفتقر الجسم إلى فيتامين ب 12، وهذا يضع ضغطًا إضافيًا على القلب لضخ المزيد من الدم إلى الجسم.





العلامات الشائعة لفيتامين ب 12من الضرورى ملاحظة العلامات المبكرة للمرض حتى يتم علاجه مبكرًا، فالعلامات الشائعة لفيتامين ب 12 هى أحاسيس غريبة فى الجسم والتى غالبًا ما تبدو مثل التنميل أو الإحساس بالوخز فى القدمين والأطراف، وقد يشعر الشخص بالضعف، سيكون هناك إجهاد جسدى بسبب الإرهاق والإرهاق العقلى بسبب صعوبة التفكير، وفقر الدم هو علامة شائعة لفيتامين ب 12.





مصادر فيتامين ب 12يوجد فيتامين ب 12 بكثرة فى المنتجات الحيوانية، حيث لا تصنع النباتات فيتامين ب 12، وهذا يفسر سبب كون معظم الأشخاص الذين يعانون من نقص فى فيتامين ب 12 نباتيين فى الغالب، ويمكن أن يوجد فيتامين ب 12 فى اللحوم والدواجن.