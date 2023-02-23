شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لنحافة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العديد من البلدان، يفضلون الشاي على القهوة من أجل تحفيز معدل الأيض وتنشيط الجسم طوال اليوم، هناك عدة أنواع من الشاي متوفرة حول العالم - الشاي الأخضر ، الشاي الأسود ، شاي البازلاء الزرقاء ، الشاي الأبيض .

كل أنواع الشاى وفقا لموقع " healthline" مفيدة للجسم والصحة العامة.

الشاي الأخضر للتنحيف

الشاي الأخضر هو إكسير رائع عندما يتعلق الأمر بالشاي ذي الفوائد الصحية، تأتي مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تجعلها الشيء الصحيح لإضافته إلى نظامنا الغذائي اليومي.

الشاي الأخضر يستمتع به أولئك الذين يحبون الرائحة الرقيقة وفوائدها الصحية العديدة، نتحدث جميعًا كثيرًا عن الكمية المناسبة من هذا الشاي التي يجب أن يستهلكها المرء، ولكن ما لا نسلط الضوء عليه أبدًا هو الوقت المثالي لشرب الشاي.

نعم، هناك شيء يسمى "الوقت المناسب لشرب الشاي الأخضر" .

لفهم هذا ، نحتاج إلى معرفة ما هو موجود في الشاي الأخضر الذي يجعله جيدًا لصحتنا، ولكنه خطير إذا لم يتم تناوله بالطريقة الصحيحة (في الوقت المناسب)، هل فكرت يومًا ما الذي يمنحنا دفعة بعد شرب كوب من الشاي؟ إنه الكافيين الموجود فيه.

يحتوي الشاي الأسود وشاي الماتشا على أعلى كمية من الكافيين مقارنة بالشاي الأخضر العادي. لكن الكافيين لا يزال موجودًا وهذا ما يجعله مشروبًا لا ينبغي تناوله في أي وقت من اليوم.

الكافيين له تأثير خاص على صحتنا العامة ، واعتمادًا على كمية الشاي أو القهوة التي نستهلكها ، تتغير التأثيرات! هذا هو سبب أهمية شربه في الوقت المناسب للحصول على الفوائد الصحيحة منه.

لتوضيح الأمر، الكافيين في الشاي الأخضر ليس المذنب الحقيقي، يأتي مع العديد من الفوائد الصحية الأخرى ، بما في ذلك تقوية الذاكرة والتركيز والانتباه والحفاظ على نشاطك، ومع ذلك ، فإن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يأتي مع بعض الآثار الجانبية الخطيرة، فهو يحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك في بطانة المعدة ، وهي بالأساس الأحماض التي تساعد على هضم طعامنا، يمكن أن يؤدي الإفراط في إنتاج حمض المعدة هذا إلى إتلاف الجدران على المدى الطويل وترك معدتك في حالة خطيرة.

الآثار الجانبية للشاي الأخضر

يمكن أن يكون للإفراط في تناول الشاي الأخضر بعض التأثير الشديد على صحتك ، فإليك بعض الآثار الجانبية للشاي الأخضر (عند شربه على معدة فارغة) التي يجب أن يعرفها الشخص:

حرقة في المعدة

حموضة

مشاكل في المعدة

مشاكل في الجهاز الهضمي

الصداع

قلق

مشاكل النوم

فقر دم

اضطراب النزيف

غثيان

مشاكل الكبد

صحة العظم

ما هو الوقت المناسب لشرب الشاي الاخضر؟

"شرب الشاي الأخضر الذي يحتوي على مستويات عالية من الكافيين على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى الغثيان أو الغثيان. وفي بعض الناس ، يسبب الكثير من الكافيين حرقة المعدة ، والتهيج ، والأيدي المتوترة ، وسرعة ضربات القلب. ولهذا السبب لا يُقترح أبدًا تناول هذا الشاي على معدة فارغة أو أول شيء في الصباح ".

وفقًا للخبراء ، فإن أفضل وقت لشرب الشاي هو ساعة بعد الإفطار أو الغداء، أو في المساء مع بعض الوجبات الخفيفة. هناك أيضًا بعض الطرق المدهشة التي يمكن من خلالها تناول الشاي الأخضر لفقدان الوزن.

الشاي الأخضر الممزوج بالأعشاب أو العسل أو الليمون، هو مشروب رائع يمكن أن يساعد في بدء اليوم بشكل صحيح أيضًا ، إذا كنت تعاني بالفعل من أي حالة صحية ، تأكد من استشارة طبيبك بشأن الوقت المثالي لتناول الشاي أو القهوة إذا كنت تتناول أي أدوية.