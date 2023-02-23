شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم وطرق الوقاية.. أعراض لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدراسات الحديثة ارتفاعًا حادًا في معدل انتشار سرطان عنق الرحم بين النساء في أوائل الثلاثينيات من العمر، وقد تم العثور على سرطان عنق الرحم الآن لدى النساء في سن 25 عامًا، مقارنة بـ 35-40 عامًا مضت، في هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة تشخيص مرض سرطان عنق الرحم لدى النساء وطرق الوقاية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما أسباب زيادة تشخيص مرض سرطان عنق الرحم لدى النساء؟

أكد الأطباء والخبراء أن الزواج في سن مبكرة وعدم الحفاظ على نظافة الأعضاء التناسلية من السلوكيات المرتبطة بسرطان عنق الرحم.

يعد استخدام وسائل منع الحمل على المدى الطويل والتدخين من عوامل الخطر الإضافية المرتبطة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

هل تجاهل الأعراض قد يكون خطيرًا؟

بين فترات الحيض أو بعد انقطاع الطمث ، قد يكون هناك بعض الدم في إفرازات مهبلية غير نمطية والإحساس بالحرقان أو الحكة في البطن ، أو آلام أسفل الظهر ، والتعب المفرط ، والتبول المتكرر أو العاجل ، والانتفاخ في البطن، لا ينبغي استبعاده.

النساء الشابات يعانين من تشوهات عنق الرحم ويكون فيروس الورم الحليمي البشري إيجابيًا بسبب هذا، يمكن أن تؤدي سلالات فيروس الورم الحليمي البشري هذه إلى آفات في عنق الرحم، إذا تم تجاهلها وعدم اكتشافها، يمكن أن تتطور إلى سرطان عنق الرحم في غضون خمس إلى عشر سنوات.

ما هى الاجراءات الاحترازية للوقاية من سرطان عنق الرحم؟

من الأهمية أن تكونى على دراية بفيروس الورم الحليمي البشري والمخاطر التي ينطوي عليها، وكذلك تلقي فحوصات سرطان عنق الرحم والتطعيمات ضد فيروس الورم الحليمي البشري ، إذا نصح الطبيب بذلك.

ينتج سرطان عنق الرحم عن عدوى مستمرة بواحد من 14 فيروسات الورم الحليمي البشري عالية الخطورة المرتبطة بالسرطان (HPV) وتتسبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم.

الوقاية من سرطان عنق الرحم ضرورية

إن التأخير في فحص سرطان عنق الرحم مسئول في الغالب عن ارتفاع معدل الوفيات بسبب المرض.

تسبب العدوى المزمنة بواحد من 14 فيروسات الورم الحليمي البشري ذات الصلة عالية الخطورة سرطان عنق الرحم.

إذا تركت هذه السلالات من فيروس الورم الحليمي البشري دون علاج ولم يتم اكتشافها ، فيمكن أن تسبب آفات عنق الرحم التي يمكن أن تتحول إلى سرطان عنق الرحم في غضون خمس إلى عشر سنوات.

إن معرفة فيروس الورم الحليمي البشري والمخاطر التي يشكلها أمر ضروري ، وكذلك الفحوصات الروتينية لسرطان عنق الرحم والتطعيمات ضد فيروس الورم الحليمي البشري ، إذا أوصى طبيبك بذلك.