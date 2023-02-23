شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحة الكلى؟ 5 نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر
طرق للحفاظ على صحة الكلى
1- النشاط البدني
النشاط البدني أمر لا بد منه للحفاظ على أعضاء الجسم الرئيسية مثل الكلى بصحة جيدة. 15-20 دقيقة من المشي السريع أو ركوب الدراجات أو الجري مفيد للكلى.
2- سكر الدم الأمثل
يعد الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة وسيلة لضمان بقاء كليتيك في حالة جيدة.
3- الوزن المناسب
زيادة الوزن هي الأعراض الصامتة التي تسبب العديد من الحالات التي تهدد الحياة الجسم الذي يعاني من زيادة الوزن لديه أجهزة وأعضاء أضعف.
4- نظام غذائي موسمي ومتوازن
النظام الغذائي المتوازن الذي يشمل الأطعمة الموسمية يقلل من كمية الصوديوم وبالتالي يحسن صحة الكلى.
5- ضغط الدم الطبيعي
ضغط الدم الطبيعي مهم للغاية لجميع أعضاء الجسم للحفاظ على صحتهم بما في ذلك الكلى. يزيد ارتفاع ضغط الدم بشكل خاص من خطر التلف.
6- كمية كافية من الماء
تعتمد صحة الكلى بشكل كبير على كمية الماء. ينظف الماء الكلى عن طريق تنقية الصوديوم والسموم الأخرى.
7- تجنب التدخين
يدمر الدخان الأوعية الدموية ويعرض أنظمة الأعضاء مثل القلب والكلى وغيرها للخطر.
8- يمكن أن تضر أدويتك بكليتيك
يمكن أن تتسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إتلاف الكلى ، لذلك إذا كنت تتناولها بانتظام ، فاحذر من الآثار الجانبية.
من هو الأكثر عرضة للخطر؟
الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، ولديهم أنماط حياة غير صحية ، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ولديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم معرضون لخطر كبير.