شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من الفيروس الغدي "أدينوفيروس" عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفيروس الغدي أو "أدينو فيروس" مصدر قلق كبير في العديد من البلدان حول العالم، مع الإبلاغ عن المزيد من حالات الإصابة به بين الأطفال، لذا في هذا التقرير نتعرف على أعراض الفيروس الغدى وطرق الوقاية من الإصابة به، بحسب موقع "Health".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الفيروس الغدي يسبب أمراض الجهاز التنفسي أو التهاب الملتحمة، والذي يمكن أن يحدث في أي وقت من السنة.

ما هو الفيروس الغدي؟

الفيروسات الغدية هي فيروسات الحمض النووي التي تتكاثر بعد الإصابة في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

فيروسات شائعة تسبب أعراضًا شبيهة بالبرد وقد تصيب الناس في معظم حالات الفيروس الغدي ، قد يعاني الأشخاص من نزلات البرد والعين الوردية والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية الحاد ومع ذلك ، قد لا يسبب مرضًا خطيرًا وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

أعراض الفيروس الغدي

يمكن أن تسبب الفيروسات الغدية مرضًا خفيفًا إلى شديد وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يمكن أن تؤدي عدوى الفيروس الغدي إلى مرض خطير لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض الجهاز التنفسي أو القلب ، أو ضعف جهاز المناعة ، أو كليهما. قد تواجه الأعراض التالية في حالة إصابتك بالفيروس الغدي:

-سعال

-زُكام

-إسهال

-الانتفاخ

-غثيان

تمامًا مثل أي عدوى فيروسية أخرى ، هذه هي الأعراض الشائعة التي نراها مع عدوى الفيروس الغدي إلى جانب الحمى تكون أعراض المرض أكثر شيوعًا عند الأطفال منها لدى البالغين.

هل الفيروس الغدي مرض معد؟

Adenovirus هو مرض شديد العدوى ، خاصة خلال الأيام الأولى للفيروس. قد يؤوي بعض المرضى ، وخاصة أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، الفيروس لأسابيع أو أكثر في اللوزتين أو اللحمية أو الأمعاء.

قد لا تظهر على هؤلاء الأفراد أي أعراض ، لكن لا يزال بإمكانهم نقل العدوى للآخرين.

علاج الفيروسات الغدية

لا يوجد مضاد فيروسات مخصص للفيروس الغدي، وهذا هو سبب إعطاء المريض علاجًا للأعراض. معظم حالات العدوى بالفيروسات الغدية صغيرة ، وفي معظم الأحيان ، تساعد الراحة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو أدوية الحمى في علاج الأعراض.

ومع ذلك ، هناك بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من الفيروسات الغدية:

-الحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي

-ارتدِ قناعًا لتجنب العدوى

-اغسل يديك

-اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

-تمرن بانتظام