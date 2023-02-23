شكرا لقرائتكم خبر عن الدش البارد مقابل الدش الساخن.. أيهما أفضل ولماذا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفضل الكثير من الناس الاستحمام بالماء الساخن بعد يوم مرهق، بينما يفضل البعض الاستحمام بالماء البارد، إذا كنت قد تساءلت يومًا ما هو الأفضل لصحتك، فإن كلا من الاستحمام البارد والساخن له إيجابيات وسلبيات، لذلك ، يصبح تعلم متى تختار واحدًا أمرًا ضروريًا.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، فإن الفوائد الصحية لكل من الاستحمام بماء بارد أوساخن، وأيهما أفضل، ولماذا، تأتى كالتالى.

الفوائد الصحية للاستحمام البارد

جيد لشعرك

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى تعزيز صحة الشعر وإضافة لمعان إليه، يمكن أن يعزز ترطيب الشعر وهو مثالي للشعر الجاف والهش. تتسع مسامنا عندما نستحم بالماء الساخن ، لكن الاستحمام البارد يمكن أن يشدها مؤقتًا ، مما يمنع فقدان الزيوت الصحية من بشرتك وشعرك.

يزيد الدورة الدموية في جسمك

الماء البارد هو الخيار المفضل لمعظم الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يمارسون الرياضة، يساعد عضلاتك على الاسترخاء ويعزز الدورة الدموية في جميع أجزاء الجسم، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الألم والالتهابات في جسمك.

يقلل من الإجهاد

يمكن أن يساعد الاستحمام البارد في تقليل مستويات التوتر لديك لأنه يطلق النوربينفرين والكورتيزول عن طريق تنشيط الجهاز العصبي الودي في جسمك.

يقوي المناعة

يمكن أن يساعد الماء البارد في تعزيز جهاز المناعة لأنه يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء ويحسن التمثيل الغذائي في الجسم، ومع ذلك ، تجنب الاستحمام بالماء البارد عند المرض أو المعاناة من البرد أو السعال.

الفوائد الصحية للاستحمام بالماء الساخن

مفيد للبشرة

قد يفيد الاستحمام بالماء الساخن بشرتك لأنه يفتح مسامك ويزيل السموم العالقة في بشرتك، وبالتالي ، فهو يساعد في تقليل الشوائب وتنظيف بشرتك.

يعزز النوم

يمكنك أخذ حمام ساخن بعد يوم مرهق لإرخاء جسدك وتعزيز النوم الجيد. الماء الساخن يغير درجة حرارة الجسم الداخلية، يستخدم الجسم الانخفاض اللاحق في درجة الحرارة بعد الاستحمام كإشارة إلى أن وقت النوم قد حان.

جيد لاسترخاء العضلات

يساعد أخذ حمام ساخن على تقليل إجهاد العضلات والتوتر في جسمك. يساعد في تخفيف آلام العضلات ، ويوسع الأوعية الدموية ، ويعزز تدفق الدم.

يخفف من أعراض الجهاز التنفسي

ننصح جميعًا بتناول المشروبات الساخنة والأطعمة لنبقى دافئًا عند الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا، وبالمثل ، يُنصح أيضًا بالحمام الدافئ لأنه يساعد على تنظيف مجرى الأنف ، وتخفيف البلغم ، وتخفيف البرد.

أيهما أفضل ولماذا

يمكن أن يعزز الاستحمام البارد المناعة ولكن يجب تجنبه عند المرض، من الأفضل اختيار الاستحمام بالماء الساخن لأنه يخفف أعراض الجهاز التنفسي.

يمكن أن يقلل الاستحمام بالماء الساخن من البثور، لكنه قد يجفف بشرتك ويسبب تهيجًا إذا كان الماء شديد السخونة، يجب أن تختار الاستحمام بماء بارد إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية مثل الحكة والجفاف.

يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل اختيار الاستحمام بالماء الساخن لأنه أفضل لعظامهم ويوفر قدرًا أكبر من الحركة، ومع ذلك ، من المرجح أن يختار الرياضي المصاب بإصابة دشًا باردًا لأنه يساعد في تقليل الالتهاب.

يمكنك الاستحمام بماء بارد بعد تمرين شاق أو يوم طويل في العمل، من ناحية أخرى، يفضل الاستحمام بماء ساخن قبل الحصول على تدليك.