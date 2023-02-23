شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات شائعة حول التهابات الجيوب الأنفية لا تصدقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الجيوب الأنفية من المشاكل الشائعة خلال فصل الشتاء، وقد تكون الإصابة بالحمى والصداع واحتقان الأنف علامة على التهاب الجيوب الأنفية، على الرغم من شيوع التهاب الجيوب الأنفية، إلا أن هناك العديد من الخرافات نتعرف على حقيقتها في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟

الجيوب الهوائية الصغيرة التي تبدأ من أنفك من حول العينين وتعود إلى عظام الوجنتين والجبين هي الجيوب الأنفية.

التهاب الجيوب الأنفية يحدث عندما يكون هناك تفاعل التهابي في هذه المنطقة يمكن للجيوب الأنفية أن تصنع المخاط، مما يساعد على إبقاء أنفك من الداخل رطبة.يساعد ذلك على الحماية من الغبار والمواد المسببة للحساسية والملوثات.

الجيوب الأنفية الطبيعية والصحية مجوفة ومليئة بالهواء ولكن عندما يتم انسدادها بالبلغم، يمكن أن تنمو الجراثيم وتسبب العدوى.

أنواع التهابات الجيوب الأنفية

يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية من عدة أنواع مختلفة، في حين أن جميعها قد تظهر أعراضًا متشابهة.

1. التهاب الجيوب الأنفية الحاد

تبدأ هجمة التهاب الجيوب الأنفية الحاد بأعراض تشبه نزلات البرد، لذلك إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية الحاد، فقد يكون لديك سيلان وانسداد بالأنف وألم في الأنف قد يبدأ فجأة ويستمر لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

2. التهاب الجيوب تحت الحاد

يحدث هذا بسبب الحساسية الموسمية والالتهابات البكتيرية. يستمر التهاب الجيوب الأنفية لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

3. التهاب الجيوب الأنفية المزمن

غالبًا ما يظهر التهاب الجيوب الأنفية المزمن ، الذي تستمر أعراضه لأكثر من 12 أسبوعًا ، أعراضًا أقل حدة من أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد ، وتكون الحمى نادرة. بعض الأعراض المصاحبة لهذا النوع هي احتقان الأنف ، وإفرازات ، وألم في الوجه ، وانخفاض حاسة الشم.

4. التهاب الجيوب الأنفية الحاد المتكرر

إن التهاب الجيوب الأنفية الحاد المتكرر هو شكل متكرر من التهاب الجيوب الأنفية الحاد بأربع نوبات على مدار عام واحد. تستمر كل نوبة من نوبات التهاب الجيوب الأنفية الحاد لمدة أسبوع على الأقل.

خرافات حول التهاب الجيوب الأنفية وتصحيحها

الخرافة الأولى: التهاب الجيوب الأنفية يعني الذهاب بسرعة للعلاج بالمضادات الحيوية

الحقيقة: هذا غير صحيح، حيث يمكن إدارة معظم التهابات الجيوب الأنفية بشكل جيد للغاية بدون مضادات حيوية والمضادات الحيوية غير الضرورية تزيد من خطر المقاومة.

الخرافة الثانية: التهاب الجيوب الأنفية معدي، لذلك يجب على الناس من حولك توخي الحذر

الحقيقة: إنه غير معدي، لكن الناس لا يصابون بعدوى الأنف إلا إذا كان الشخص المصاب بالتهاب الجيوب الأنفية مصابًا أيضًا بعدوى أنف فيروسية.

الخرافة الثالثة: التهاب الجيوب الأنفية سوف يتحسن من تلقاء نفسه بمرور الوقت

الحقيقة: يجب أن يؤخذ أي نوع من أنواع الانسداد في الجيوب الأنفية على محمل الجد، الأنواع الشائعة للانسداد هي السائل الأنفي والأورام الحميدة الأنفية.

إذا تركت دون علاج، يمكن أن تجعل التنفس صعبًا، وتتداخل مع النوم ، وتؤدي إلى التهابات خطيرة.

الخرافة الرابعة: جراحة الجيوب الأنفية يمكن أن تعالج التهاب الجيوب الأنفية

الحقيقة: جراحة الجيوب الأنفية ليست مطلوبة مع كل التهاب في الجيوب الأنفية، ويمكن إدارة معظمها بشكل جيد للغاية باستخدام أدوية الأنف التي تؤخذ عن طريق الفم.

قد يتكرر التهاب الجيوب الأنفية التحسسي بعد جراحة الجيوب الأنفية أيضًا.

الخرافة الخامسة: العلاج الذاتي باستخدام بخاخ الأنف الذي لا يُصرف بدون وصفة طبية يمكن أن يعالج الجيوب الأنفية

الحقيقة: تمنحك معظم البخاخات التي لا تستلزم وصفة طبية راحة مؤقتة من الأعراض مع خطر الاعتماد عليها سيزيد أيضًا من الأعراض مع الاستخدام المطول.

غالبًا لا يدرك الناس حتى أنهم مصابون بعدوى الجيوب الأنفية ويعانون بصمت حتى يبدأ في إعاقة إنتاجيتهم، ومع ذلك ، يمكن لبعض الظروف الصحية أن تزيد من عوامل الخطر إلى حد كبير من المرجح أن تكون مشكلة إذا كان لديك:

• التاريخ السابق مع التهابات الجيوب الأنفية

• نقص في جهاز المناعة أو الأدوية التي تثبط جهاز المناعة

• انسداد الأنف

• تدخين التبغ

في أغلب الأحيان، يتلاشى التهاب الجيوب الأنفية بعد فترة زمنية معينة، ولكن لا حرج في الحصول على رأي طبيبك.