شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة من الرياضة تجعلك أقل عرضة لدخول المستشفى وتحميك من 9 أمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة 20 دقيقة يومياً كانوا أقل عرضة لدخول المستشفى بـ 9 أمراض، وتتراوح هذه الأمراض من الجلطات الدموية والسكتة الدماغية ومضاعفات مرض السكري إلى زوائد القولون وأمراض المرارة، بحسب موقع "Health".

وقال الباحثون إن إضافة 20 دقيقة من التمارين في اليوم يمكن أن تقلل من مخاطر المستشفى بنسبة تصل إلى 23٪ على مدى سبع سنوات، وذلك على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و 78عامًا.

وجد الباحثون أنه من بين ما يقرب من 82000 بالغ بريطاني، كان أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب حالات صحية مختلفة في السنوات القادمة.

قال الخبراء إن الدراسة تتوسع فيما يراه الناس عادة على أنها فوائد ممارسة الرياضة - مثل تحسين اللياقة البدنية وصحة القلب.

النتائج التي تم نشرها في 16 فبراير في JAMA Network Open ، تستند إلى بيانات من مشروع بحثي كبير مستمر يسمى UK Biobank.

ركز الباحثون على ما يقرب من 82000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 42 و 78 عامًا والذين أمضوا أسبوعًا يرتدون أجهزة مراقبة المعصم التي سجلت نشاطهم البدني لقد نظروا في العلاقة بين مستويات النشاط هذه واحتمالات دخول المشاركين إلى المستشفى في السنوات القادمة.

بعد ما يقرب من سبع سنوات ، انتهى الأمر بأكثر من 48000 مشارك في الدراسة في المستشفى ، لمجموعة من الأسباب. عندما يتعلق الأمر بتسع من تلك المشكلات الصحية ، فإن الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطًا بدنيًا لديهم مخاطر أقل.

وكانت الحالات التسعة الكبرى هي أمراض المرارة والتهابات المسالك البولية والجلطات الدموية والسكتة الدماغية ومضاعفات مرض السكري والالتهاب الرئوي وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وأورام القولون وأمراض الرتج (حيث تتشكل "أكياس" صغيرة في جدار القولون).