13 طريقة إيجابية لتعليم الاطفال الحب

نحن بحاجة إلى تعليم أطفالنا حب كل شيء من حولهم: الحياة، الكائنات الحية، الأشخاص الأخرين وطبعاً أنفسهم.

تعلم الطفل التسامح والامتنان للنعم وإظهار حبه للحياة بكل ما فيها، هدف عظيم يستحق بذل الجهد. وبما أن الأجيال الحديثة تحتاج إلى طرق إيجابية للتعليم، فالسطور القادمة تقدم لكِ 13 طريقة إيجابية لتعليم طفلك الحب. تابعي القراءة.

1- الأطفال يتعلمون بالمحاكاة. كوني قدوة لطفلك. اظهري له الحب ،الدفء، اللطف ،الصبر والتعاطف. وتأكدي أنكِ ستحصلين عليها منه في المقابل.

2- علمي طفلك أن يطلب ما يحتاجه، وليس ما يريده، حتى لا يرتبط بأي أشياء مادية، ولينمو داخله الشعور بالامتنان لما يملكه.

3- احرصي على تهذيب طفلك. حرصك على انضباط طفلك يشعره باهتمامك به وحبك له.

4- أظهري حبك لطفلك عن طريق الصدق والصراحة.

5- اهتمي بالطرق الجسدية للحب: مثل العناق والقبلات والمسح على رأسه. اجعلي الأسرة بيئة مليئة بالحب المتبادل بين أفرادها.

6- اظهري حبك لطفلك عن طريق الثناء عليه. اجعليه يشعر بفخرك به، وامدحي مجهوداته حتى تحفزيه على الاستمرارية.

7- اظهري لطفلك الحب والاهتمام من خلال الإنصات لحديثه، تواصلي مع طفلك بصرياً عندما يتحدث إليكِ،.احترمي أفكاره ومشاعره، ولا تقاطعي حديثه، وامنحيه تركيزك بالكامل.

8- اظهري تعاطفك مع مشاعر طفلك عندما يبوح بها، حتى لو كانت بسيطة أو لا تستدعي التأثر. اجعليه يشعر أنكِ تشعرين به وتقدرين مشاعره.

9- اظهري حبك لطفلك من خلال التواصل معه والاهتمام بما يمر به من أحداث طوال يومه.

10- علمي طفلك أن يكون على طبيعته ويبتعد عن الاصطناع والتزييف، فالاتساق مع الذات يشعره بالرضا والراحة وحب ذاته، مما ينعكس على تعاملاته مع الآخرين.

11- علمي طفلك المشاركة في الأنشطة الخيرية والخدمات التطوعية التي تزيد من شعوره بالمسؤولية تجاه مجتمعه، وتعزز مشاعر الحب والتعاطف داخله.

12- علمي طفلك أن يحب جسده ويهتم بصحته، وأن يحب الأطعمة الصحية عبر المشاركة في إعدادها.

13- علمي طفلك أن يتسامح مع نفسه، ولا يجلد ذاته عندما يخطئ، وأن يتقبل أخطاءه لأنها هي التي تعلمه وترشده للطريق الصحيح.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إليك بعض الأفكارالهامة لديكورات غرف نوم الأطفال

تعرف على أهم اعراض الاصابة بمرض السكر عند الاطفال