4 نصائح لتعجيل التعافي بعد الولادة

بعد المرور بتغييرات الحمل، ثم متاعب الولادة، يحتاج جسمك إلى وقت للتعافي من آثار ما سبق، وغالباً يحتاج الجسم إلى 6 أسابيع بعد الولادة الطبيعية للتعافي، بينما قد تزيد الفترة في حالة الولادة القيصرية.

أما إذا كنتِ ترغبين في تعجيل التعافي بعد الولادة لاستعادة حياتك الطبيعية وأنشطتك المعتادة، فالنصائح التالية يمكن أن تساعدك.

1- النشاط الحركي

بالطبع أنتِ متعبة بعد الولادة، ولكن لا تستسلمي للنوم في الفراش طوال اليوم، قاومي الألم وانهضي من الفراش، وابدئي في الحركة الخفيفة الحذرة، ومع الوقت تحركي أكثر، وبعد أسبوع إلى أسبوعين سوف تتمكنين من ممارسة بعض الأنشطة البدنية الخفيفة. المهم ألا تستسلمي للنوم في الفراش.

2- النظام الغذائي الصحي.

إذا كنتِ تقومين بإرضاع طفلك رضاعة طبيعية، أنتِ بحاجة إلى تغذية جيدة بعد الولادة، على أن تكون الأطعمة صحية، ومرتفعة القيمة الغذائية، مثل البروتينات ،الفواكه ،الخضروات ،الحبوب الكاملة ،منتجات الألبان والدهون الصحية.

3- التمارين الرياضية

قطعاً لن تمارسي تمارين رياضية عنيفة قبل مرور فترة كافية من التعافي، والحصول على موافقة الطبيب. ومن ثم يمكنكِ البدء بتمارين خفيفة مثل المشي أو اليوغا، ثم استأنفي نشاطك الرياضي المعتاد مثل السباحة، التمدد أو الركض. كما أن تمارين كيغل ممتازة لفترة التعافي بعد الولادة.

4- اتباع حمية غذائية.

من أجل التخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبته أثناء شهور الحمل، أنتِ بحاجة لتقليل سعراتك الحرارية، واتباع حمية غذائية مناسبة لفترة ما بعد الولادة، أي لا تكون قاسية أو تؤثر على إنتاج حليب الثدي أو على صحتك العامة. استشيري طبيب متخصص حتى يصف لكِ حمية غذائية فعالة ومناسبة لحالتك بعد الولادة.

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