أسباب أمنية تمنع حضور ميغان و الأمير هاري حفل تتويج الملك تشارلز

بعد موجة الخلافات الأخيرة التي حدثت بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وبين الملك تشارلز الثالث، موجة الاتهامات التي وجهها الأمير هاري لعائلته، يكشف خبراء الشأن الملكي عن احتمالية عدم حضور هاري وميغان أثناء حفل تتويج الملك تشارلز.

حقيقة عدم حضور الأمير هاري وميغان إلى حفل تتويج والده

كشف الخبير المتخصص في الشأن الملكي، ريتشارد فيتزوليامز، أنه يوجد احتمال مؤكد بعدم حضور هاري وميغان حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك بسبب الخلافات الأخيرة التي من الممكن أن تتسبب في وجود مخاوف بشأن سلامتهما الشخصية واحتمالية تعرضهما لحملة كبيرة من السخرية من العامة في إنجلترا.فعدم حضور الثنائي يأتي لسببين أولهم تراجع شعبية هاري وميغان منذ إصدار مذكرات هاري الأخيرة وهو "البديل"، إلى جانب الموجة التي يتعرض لها الثنائي من حملات سخرية من قبل الكثير من الجماهير حول العالم.

أسباب أمنية ومخاوف تمنع حضور الأمير هاري وميغان حفل تتويج والده تشارلز

أسباب عدم حضور هاري وميغان تتويج

حيث قال خلال حدثه لصحيفة الدايلي ميل البريطانية ”جميع أموالهما تستمد من مصادر مثل نيتفليكس وسبوتيفاي نتيجة علاقتهما بالعائلة الملكية. لذا سيكون من المستغرب ألا يحضرا الحفل، خاصة وأنهما سيتلقيان الدعوة للحضور، فضلا عن أن الحدث نفسه سيكون مميزا“.وتابع فيتزوليامز ”معرفتهما باستطلاع الرأي الذي أجرته أخيرا مجلة النيوزويك وإظهاره تراجع شعبيتهما بشكل كبير ستكون مبعث قلق كبير بالنسبة لهما في أعقاب الهجوم الذي أطلقاه بشكل متتال على العائلة الملكية مع قيام هاري بنشر كتاب مذكراته“.وأكمل قائلا: "هناك أناس كثيرون يضحكون عليهما. وتحول الأمر إلى استهزاء وسخرية مع كشف هاري عن فقدانه عذريته وتجاربه مع المخدرات وغير ذلك من التفاصيل المثيرة بحقه“.

وكل هذا ويتوقع إذا حضر هاري وميغان حفل التتويج يتوقع الخبراء أن يتم استقبالهم بطريقة باردة من جانب أفراد العائلة الملكية، بتزامن مع الخوف على سلامتهم الشخصية، عقب كشف هاري عن تمكنه أثناء تواجده في الجيش من قتل 25 مقاتلا ينتمون لحركة طالبان.ويؤكد أن العلاقة أصبحت فاترة بين هاري وميغان وبين أفراد العائلة بعد تصريحات الأول وكشفه أسرار علاقتهم، حيث يقال إن أفراد العائلة تحاول تجنبهما قدر الإمكان.

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