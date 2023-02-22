تأثير عمليات استئصال الرحم على وظائف الدماغ

تلجأ بعض السيدات إلى عمليات استئصال الرحم في بعض الحالات الطبية الطارئة التي تستدعي استئصال الرحم بغرض الحفاظ على حياة السيدة، إلا أن البعض يعتقد أن الحفاظ على الرحم يكون أمراً غير ضرورياً في حالة التخلي عن فكرة الإنجاب أو بعد مرحلة انقطاع الطمث، وهو معتقد خاطئ تماماً، إذ أن للرحم فوائد كبيرة لجسم المرأة، كما أشارت دراسة حديثة إلى أن استئصال الرحم يؤثر بشكل ما على وظائف الدماغ.

أُجريت الدراسة بجامعة أريزونا على مجموعة من الفئران، حيث اكتشف الباحثون أن استئصال الرحم بمفرده، دون المبيضين، قد يسبب مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى، ومشاكل في الإدراك، وأطلقوا على هذه الحالة "ضباب الدماغ".

وأشار الباحثون إلى أن عملية استئصال الرحم دون المبيضين، تسبب ضعف الذاكرة قصيرة المدى، والتدهور العقلي أو الخرف، لدى ثلث النساء اللاتي تخضعن لها، وذلك بعد سن الستين.

وأعزى الباحثون نتائج الدراسة إلى أن الرحم يرتبط ارتباطاً وظيفياً مع الدماغ، وذلك من خلال الجهاز العصبي، من أجل تنسيق الوظائف الإدراكية في جسم المرأة، لذا فإن استئصال الرحم يسبب تدهوراً ملحوظاً في الإدراك، وقد يؤدي أيضاً إلى الوفاة المبكرة.

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