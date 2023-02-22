شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أنك عرضه لخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد ليس فقط أكبر عضو داخلي في الجسم، ولكنه أيضًا واحد من أكثر الأعضاء أهمية لعمل الجسم البشري بشكل سليم، من إزالة السموم وإنتاج الصفراء إلى تنظيم نسبة السكر في الدم والكوليسترول، ويلعب الكبد دورًا مهمًا في الحفاظ على المستويات الصحية تحت السيطرة، مع ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكبد الدهني، أصبح من المهم بشكل متزايد أن تكون على دراية بأعراضه وعوامل الخطر، في هذا التقرير نتعرف على كيفية معرفة أنك عرضة لخطر الإصابة بمرض الكبد الدهنى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

مرض الكبد الدهني هو حالة تتميز بالتراكم الزائد للدهون في الكبد، مما يؤدي إلى زيادة حجم الكبد، ويُلاحظ تراكم الدهون الزائدة بشكل شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، والذين يعانون من مرض السكري منذ فترة طويلة.

ما هو مرض الكبد الدهني؟

لا ينبغي تجاهل هذه المشكلة الصحية بسبب المضاعفات الصحية التي يمكن أن تسببها بمرور الوقت.

مع تقدم الحالة ، قد يعاني المرضى من الألم أو عدم الراحة في الربع العلوي الأيمن من البطن، في المراحل الأولية ، قد لا يتسبب تراكم الدهون الزائدة في حدوث أي ضرر ملحوظ للكبد، ولكن إذا تُرك دون علاج، يمكن أن يتسبب في النهاية في تليف الكبد، وهي حالة خطيرة للغاية مع مضاعفات طويلة الأمد.

ما الذي يسبب الكبد الدهني ومن هو المعرض للخطر؟

قد يرجع ذلك إلى عدة أسباب، بما في ذلك ما يلي:

* البدانة

* عادات الأكل غير الصحية، بما في ذلك اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والسكر

* مرض السكري طويل الأمد

* بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمساحيق العشبية يمكن أن تؤدي إلى مرض الكبد الدهني إذا تم استخدامها بطريقة غير منطقية.

* مشاكل وراثية

* التهاب الكبد الفيروسي B و C.

من الضروري الحفاظ على نمط حياة صحي للوقاية من مرض الكبد الدهني.

علامات مشكلة الكبد الدهني

يتطور مرض الكبد الدهني بصمت دون إظهار أي أعراض ملحوظة في المراحل المبكرة. لذلك ، من المهم الانتباه إلى بعض العلامات.

1. التعب

إرهاق وألم مفرطين في الربع الأيمن العلوي من البطن.

2. التهاب

مع تقدم الحالة، قد يصاب بعض المرضى بتورم في الساقين وانتفاخ بسبب تراكم الماء في البطن.

3. اضطراب نمط النوم

قد يعاني مرضى الكبد الدهني أيضًا من تغير أنماط النوم والتعب والخمول.

كيفية إدارة أو علاج مرض الكبد الدهني

أهم خطوة للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الكبد الدهني هي علاج السبب الأساسي الهدف الأساسي هو فقدان الوزن في حالة السمنة.

غالبًا ما يؤدي فقدان 8-10٪ من وزن الجسم إلى تحسن كبير في مرض الكبد الدهني.

إذا كان مرض الكبد الدهني ناتجًا عن التهاب الكبد الفيروسي أو فيروسات أخرى، فإن علاج الفيروس الأساسي يمكن أن يساعد المريض على التعافي.

إلى جانب الأدوية ، قم بتضمين بعض التغييرات الأساسية في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وفقدان الوزن ستساعد هذه التغييرات الصحية في نمط الحياة على تقليل العبء على الكبد.