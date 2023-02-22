شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير عادية تدل على نقص فيتامين بـ 12.. منها زيادة دقات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسمنا إلى 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا، لكن هل تعلم أن نقص حتى هذه الكمية الصغيرة يمكن أن يعرض الجسم لخطر شديد؟ يسمى فيتامين ب 12 أيضًا كوبالامين، إنه واحد من 8 فيتامينات ب التي يحتاجها الجسم لعمل الجهاز العصبي بشكل طبيعي، في هذا التقرير نتعرف على علامات غير عادية تدل على نقص فيتامين ب 12، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نظرًا لأن النباتات لا تصنع فيتامين ب 12، فإن الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين ب 12 هي اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ويمكن ملاحظة نقص فيتامين ب 12 من خلال الأعراض التي يظهرها نقص فيتامين ب 12 في بعض الأحيان يمكن الخلط بين علامات نقص فيتامين ب 12 وشيء آخر، لذلك من الأفضل إجراء اختبار طبي له.

صعوبة في المشي. وجود مشكلة في التوازن

يميل الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 إلى المشي بأقدام متباعدة يمكن أن يكون هذا المشي غير المستقر مؤشرًا على حالات صحية أخرى ، ولكن بسبب نقص فيتامين ب 12 يؤثر تلف الأعصاب المحيطية على حركة الفرد، وقد يعاني أيضًا من تنميل في القدمين والأطراف مما يؤثر أيضًا على الحركة السلسة للفرد.

لسان منتفخ

يمكن أن يكون اللسان المتورم مؤشرًا مبكرًا لنقص الفيتامينات. يعتبر اللسان المتورم مع الآفات الطويلة المستقيمة علامة كلاسيكية على نقص فيتامين ب 12. غالبًا ما يكون اللسان أحمر ويصاحبه دبابيس وإحساس بالوخز.

زيادة دقات القلب

تشير العديد من التقارير الصحية إلى أن معدل ضربات القلب الأسرع، دون أي تفسير آخر ، هو مؤشر على أن الجسم لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين ب 12.

يعوض القلب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء الذي يحدث عندما يفتقر الجسم إلى فيتامين ب 12. هذا يضع ضغطًا إضافيًا على القلب لضخ المزيد من الدم إلى الجسم.

العلامات الشائعة لفيتامين ب 12

من الضروري ملاحظة العلامات المبكرة للمرض حتى يتم علاجه مبكرًا، فالعلامات الشائعة لفيتامين ب 12 هي أحاسيس غريبة في الجسم والتي غالبًا ما تبدو مثل التنميل أو الإحساس بالوخز في القدمين والأطراف ، وقد يشعر الشخص بالضعف. وقت؛ سيكون هناك إجهاد جسدي بسبب الإرهاق والإرهاق العقلي بسبب صعوبة التفكير، وفقر الدم هو علامة شائعة لفيتامين ب 12.

مصادر فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب 12 بكثرة في المنتجات الحيوانية. النباتات لا تصنع فيتامين ب 12 ؛ وهذا يفسر سبب كون معظم الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين ب 12 نباتيون في الغالب ، ويمكن أن يجد فيتامين ب 12 في اللحوم والدواجن.