شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار تناول المشروبات الساخنة على صحتك.. اعرف الدرجة المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تبدأ يومك بفنجان قهوة ساخن؟ نميل جميعًا لاحتساء الشاي أو القهوة الساخنة، خاصة خلال فصل الشتاء، لكن هل هي آمنة؟ .. ورغم أن شرب المشروبات في درجة حرارة دافئة جيداً لصحتك ، فإن شربها ساخنة أيضاَ يمكن أن يزيد من فرص إصابتك بالعديد من الأمراض، ووجدت الدراسات أن شرب المشروبات الساخنة جدًا يمكن أن يكون سببًا للإصابة بالسرطان، بحسب موقع "Health".

يمكن أن يتسبب تناول المشروبات الساخنة جدًا في حدوث مشاكل عديدة لأجسامنا، يرتبط سرطان المريء ارتباطًا وثيقًا بتناول الشاي الساخن والمشروبات الساخنة.

شرب المشروبات الساخنة أو تناول الأطعمة الساخنة بشكل متكرر يمكن أن يسبب إصابات حرارية في الحلق والمريء ، مما قد يؤدي إلى التهاب وتكوين الخلايا السرطانية.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان أن شرب المشروبات الساخنة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

المريء عبارة عن أنبوب طويل يمر من خلاله الأطعمة والسوائل وتصل إلى المعدة.

ذكرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أن سرطان المريء هو ثامن أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في العالم ، وأنه كثيرًا ما يؤدي إلى الوفاة ، ويودي بحياة ما يقرب من 400000 فرد سنويًا عادة ما يحدث بسبب تلف المريء المتكرر بسبب الدخان والكحول وارتجاع المرئ وربما المشروبات الساخنة.

يمكن أن يؤثر استهلاك الكثير من المشروبات الساخنة أيضًا على براعم التذوق لديك لأنها حساسة للغاية حول اللسان يمكن أن تتضرر مثل أي خلايا أخرى عند تعرضها للمشروبات الساخنة ومع ذلك ، فإن شرب المشروبات الساخنة بانتظام وحرق اللسان بشدة وبشكل متكرر هو ما يضر براعم التذوق بشكل دائم.

قد يؤثر استهلاك المشروبات الساخنة أيضًا على الشفاه أيضًا ، وفي كثير من الحالات تحترق الشفاه وتتسبب في تغميق لون الشفاه أيضًا يمكن أن يسبب الاستهلاك المستمر للمشروبات الساخنة أيضًا حرقة المعدة.

يجب على الأشخاص المصابين بالقرحة تجنب المشروبات الساخنة التي يمكن أن تسبب ضررًا حراريًا للخلايا. يمكن أن يؤدي شرب المشروبات الساخنة بانتظام إلى إتلاف بطانة المعدة. شرب الشاي أو القهوة شديدة السخونة يخفف من عصارة المعدة ويعيق عملية الهضم.

يجب على الناس تجنب شرب المشروبات الساخنة مع الوجبات لأنها تعطل امتصاص المعادن والفيتامينات كما يمكن أن يعيق امتصاص الجسم للحديد.

ما مدى سخونة المشروبات؟

أي مشروب أكثر دفئًا من 60 درجة مئوية يُصنف على أنه ساخن جدًا عندما تكون مشروباتك ساخنة جدًا ، ينتهي بك الأمر بإتلاف الخلايا عن طريق حرقها والتسبب في حدوث التهاب. كم مرة وكمية المشروبات الساخنة التي يحددها الشخص إذا كان الشئ مقلقًا أم لا.

على سبيل المثال ، من المهم أن يأكل الناس طعامًا دافئًا بشكل عام كما أنه من الضروري شرب المشروبات الدافئة وتناول الطعام الدافئ خلال فصل الشتاء للحفاظ على حرارة الجسم.

لذا ، تأكد من أنك لا تشرب المشروبات الساخنة جدًا لأنها قد تؤدي إلى بعض العواقب الوخيمة من الأفضل شرب المشروبات والأطعمة في درجات حرارة دافئة لتجنب المضاعفات.