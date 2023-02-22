شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم غير المنتظم قد يكون ضارًا للقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن أنماط النوم غير المنتظمة وذات النوعية الرديئة يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وقال كيلسي فول، مؤلف الدراسة الرئيسي والأستاذ المساعد في قسم علم الأوبئة في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت الأمريكية: "هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تقدم دليلًا على وجود صلة بين مدة النوم غير المنتظمة وتوقيت النوم غير المنتظم وتصلب الشرايين ."

تصلب الشرايين هو تراكم اللويحات في الشرايين، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية تتكون هذه اللويحة من الكوليسترول والمواد الدهنية ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم والفيبرين، وهو عامل تخثر في الدم.

مع تراكم اللويحات ، تزداد سماكة جدران الأوعية الدموية ، مما يقلل من تدفق الدم وبالتالي يقلل من كمية الأكسجين والعناصر الغذائية الأخرى التي تصل إلى باقي الجسم.

يمكن أن يؤدي تصلب الشرايين إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والذبحة الصدرية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشريان السباتي أو الشريان المحيطي.

تم ربط قلة النوم - بما في ذلك الجودة الرديئة والكميات غير الطبيعية والنوم المتقطع - بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية من قبل ، ولكن لم يكن معروفًا سوى القليل عن الارتباطات المحددة بين انتظام النوم وتصلب الشرايين.

حدد مؤلفو الدراسة الجديدة أن انتظام النوم يتم تقديره من خلال الاختلافات في مدة النوم (المدة التي ينام فيها الشخص كل ليلة) وتوقيت النوم (الوقت الذي ينام فيه شخص ما ليلا) - كلما قلت الاختلافات كلما كان ذلك أفضل.

وقام الباحثون بمعرفة المزيد عن هذه العلاقة من خلال تحليل نوم كبار السن - الذين تبلغ أعمارهم 69 عامًا في المتوسط - الذين شاركوا في دراسة لتصلب الشرايين ، وهي دراسة مصممة للتحقيق في انتشار وتطور عوامل الخطر.

لِعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. تم تجنيد أكثر من 2000 مشارك بين عامي 2000 و 2002 من مينيسوتا وماريلاند وإلينوي ونورث كارولينا وكاليفورنيا وولاية نيويورك.

أثناء تقييمات النوم التي أجريت بين عامي 2010 و 2013 ، احتفظ المشاركون بمذكرات نوم على مدار سبعة أيام متتالية وارتدوا ساعة يد تتبع تاريخ نومهم واستيقاظهم.

وخضع المشاركون أيضًا لدراسة نوم في المنزل لقياس التنفس ومراحل النوم والاستيقاظ أثناء الليل ومعدل ضربات القلب.

بعد تقييم صحة القلب والأوعية الدموية للمشاركين خلال نفس الإطار الزمني ، وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم فترات نوم غير منتظمة - تلك التي تراوحت من 90 دقيقة إلى أكثر من ساعتين في غضون أسبوع - كانوا أكثر عرضة بنحو 1.4 مرة للحصول على درجات عالية من الكالسيوم في الشريان التاجي مقارنة مع أولئك الذين لديهم فترات نوم أكثر اتساقًا. (تقيس درجة الكالسيوم هذه كمية اللويحة المتكلسة في الشرايين ؛ يزيد الرقم الأعلى من خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية.) كانت المجموعة الأولى أيضًا أكثر عرضة للإصابة باللويحات السباتية والنتائج غير الطبيعية من اختبار تقييم تصلب الأوعية الدموية.

قال فول: "تشير هذه النتائج إلى أن الحفاظ على فترات نوم منتظمة أو معتادة، أو النوم بالقرب من نفس إجمالي الوقت كل ليلة، قد يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية."