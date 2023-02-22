شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الأمعاء قد يؤثر على صحة أسنانك.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يؤثر التهاب القولون التقرحي أو مرض التهاب الأمعاء (IBD) أو مرض كرون على صحة أسنان الشخص؟ نعم والعكس صحيح، إذا كنت تعاني من مرض في الجهاز الهضمي (GI) ، فقد تحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية لتجنب مشاكل مثل أمراض اللثة ، وفقدان وتسوس الأسنان ، وتقرحات الفم، وبالمثل، فإن معالجة حالات مثل التهاب دواعم السن يمكن أن يحسن صحة الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هو أكثر شيء يؤثر على كرون؟

مرض كرون هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية التي تؤثر بشكل أساسي على الجهاز الهضمي ، وخاصة الأمعاء الدقيقة والقولون ، يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي من الفم إلى المستقيم، يمكن أن يسبب الالتهاب والألم وأعراض الجهاز الهضمي المختلفة مثل الإسهال وتشنجات البطن وفقدان الوزن، يعاني العديد من الأشخاص أيضًا من أعراض فموية مثل النزيف وتورم اللثة وحالات تشبه التهاب دواعم السن مثل تنقير اللثة وفقدان ارتباط الأنسجة ، مما قد يؤدي إلى حركة الأسنان أو فقدانها.

هل يمكن أن يسبب كرون فقدان الأسنان؟

في الدراسات ، كان المرضى الذين يعانون من مرض كرون لديهم "جيوب دواعم الأسنان" أعمق من المرضى غير المصابين بهذه الحالة، الجيوب هي المنطقة المحيطة بالأسنان المصابة حيث تبتعد أنسجة اللثة الرخوة عن بنية السن . عندما تنفصل اللثة ، تتعرض الهياكل العظمية الأساسية للخطر أيضًا ، والذي يمكن أن يؤوي مناطق يصعب تنظيفها من الرواسب البكتيرية.

كلما أصبحت الجيوب اللثوية أكثر عمقًا وانتشارًا ، زاد تعرض الفرد للخطر بسبب حركة الأسنان وفقدانها. ومع ذلك ، هذا لا يعني بالضرورة أن كرون يسبب فقدان الأسنان في حد ذاته ؛ إنه يزيد فقط من عوامل الخطر للأفراد الذين قد يكون لديهم بالفعل عدوى في اللثة.

لماذا يؤثر كرون على الفم؟

السبب في أن مرض كرون يمكن أن يؤثر على فمك هو أنه اضطراب في الجهاز الهضمي ، وفمك هو الجزء الأول من الجهاز الهضمي، الأنسجة الرخوة المبطنة داخل الفم معرضة تمامًا للتقرحات والالتهابات مثل الجهاز الهضمي العام ، يمكن أن يؤدي سوء امتصاص العناصر الغذائية بسبب حالة الجهاز الهضمي إلى نقص غذائي معين ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية إضافية في اللثة.

نظافة الفم مع التهاب القولون التقرحي أو داء كرون تشمل:

شرب الماء بشكل متكرر طوال اليوم.

خطط لفحوصات وتنظيف الأسنان بانتظام مرتين في السنة على الأقل.

استخدم الخيط يوميًا ، إما بالخيط التقليدي أو بخيط تنظيف الأسنان المائي.

قم بالترقية إلى فرشاة أسنان كهربائية عالية الجودة لتحسين إزالة البلاك وتحفيز الأنسجة الرخوة.

استخدم معجون أسنان مفلور مرتين في اليوم حسب التوجيهات.

اشطفه بغسول الفم بالفلورايد قبل النوم ، أو تحدث إلى طبيب أسنانك عن هلام الفلورايد الذي يصفه لك الطبيب.

عالج مشاكل مثل جيب اللثة ، ونزع المعادن من الأسنان ، والتسوس في أقرب وقت ممكن.

هل تؤثر أمراض اللثة على الجهاز الهضمي؟

وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة النشطة قد يكون لديهم صحة أمعاء غير نمطية. وبشكل أكثر تحديدًا ، فإنهم يعانون من تغيرات في البكتيريا المعوية،من المحتمل أن يبتلع هؤلاء الأفراد البكتيريا "السيئة" داخل أفواههم ، حيث تستقر في الأمعاء وتزيد من خطر حدوث استجابة التهابية ، خاصة في مرضى IDB.