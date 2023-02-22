شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على الإصابة بجفاف العيون.. منها الحساسية ضد الضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض جفاف العين هو مرض شائع يحدث عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي لعينيك. يمكن أن تكون الدموع غير كافية وغير مستقرة لأسباب عدة. وذلك وفقا لما نشره موقع mayoclinic.org.

يؤدي جفاف العين إلى الشعور بعدم الراحة. إذا ظهرت عليك أعراض مرض جفاف العين، فقد تشعر بلَسع أو حَرق في عينيك. وقد تشعر بألم جفاف العين في مواقف معينة، على سبيل المثال أثناء ركوب الطائرة، أو أثناء وجودك في غرفة مكيفة الهواء، أو أثناء ركوب الدراجة، أو بعد الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لبضع ساعات.

وقد تجعلك علاجات جفاف العين تشعر بقدر أكبر من الارتياح. يمكن أن تتضمن هذه العلاجات إدخال تغييرات على نمط الحياة واستخدام قطرات العين. وستحتاج على الأرجح إلى اتخاذ هذه التدابير اللازمة إلى أجل غير مسمى للسيطرة على أعراض جفاف العين.

1.إحساسًا بلسعات أو حرقة أو خشونة في العينين

2.صديدًا لزجًا في العينين أو حولها

3.الحساسية ضد الضوء

4.احمرار العين

5.الإحساس بوجود شيء في العينين

6.صعوبة ارتداء عدسات لاصقة

7.صعوبة القيادة ليلًا

8.عيونًا دامعة باستمرار

9.تَغَيُّم الرؤية وإرهاق في العين

وأشارت بعض الدراسات الي ان جفاف العين يرجع الي أسباب متنوعة تضر بأداء الغشاء الدمعي الطبيعي. يتكون الغشاء الدمعي من ثلاث طبقات: الطبقة الزيتية الخارجية، والسائل المائي، والطبقة المخاطية. ويظل سطح العين رطبًا وناعمًا وشفافًا بفضل هذا المزيج عادة. بينما يحدث جفاف العينين عند وجود خلل في أي من هذه الطبقات.

وتتعدد أسباب خلل الغشاء الدمعي، وهذا يشمل التغيرات الهرمونية، أو أمراض المناعة الذاتية، أو التهاب غدد الجفن الدهنية، أو أمراض العين الأرجية. وفي بعض الحالات، يكون جفاف العينين ناتجًا عن عدم إفراز العين لقدر كاف من الدموع أو زيادة تبخرها.