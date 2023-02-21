شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر نصائح فعالة لفقدان الوزن يجب اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإننا نقوم بكل أنواع الأشياء، نحن نمارس الرياضة لساعات، ونحاول التخلص من الدهون، وتغيير نظامنا الغذائي، وإضافة مكونات صحية جديدة إلى روتيننا، وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، فإن فقدان الوزن ليس بالأمر الصعب الذي قد يبدو عليه، كل ما تحتاجه هو الحفاظ على نقص في السعرات الحرارية واتباع الأساسيات، يمكن لأي شخص الحفاظ على نقص في السعرات الحرارية إما عن طريق تناول كميات أقل أو حرق تلك السعرات الحرارية من خلال التمرين، وتشمل الأساسيات تناول وجبات مليئة بالعناصر الغذائية المناسبة.

لذلك إذا كنت جديدًا في فقدان الوزن، أو تعتقد أن فقدان الوزن يستغرق وقتًا طويلاً ، فإليك أهم خمس نصائح لفقدان الوزن يجب اتباعها الآن وفقا لموقع " onlymyhealth".

غالبًا ما نقيس فقدان الوزن من وجهة نظر خارجية، ولكن إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بسرعة ، فأنت بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لصحتك الداخلية، تساهم أعضاء الجسم والمغذيات والمحتوى المعدني في الصحة الداخلية. إذا كانت أعضائك الداخلية تعمل في أفضل حالاتها ، فلن يتمكن الجسم من الاحتفاظ بالدهون.

بالإضافة إلى ذلك، عندما نفكر في فقدان الوزن، نفكر على الفور في اتباع نظام غذائي قاسي، بلا شك ، يساعد في البداية في إنقاص الوزن؛ ومع ذلك، بعد أسابيع قليلة ، يتوقف فقدان الوزن.

هل تعرف لماذا؟ يؤدي اتباع نظام غذائي مقيّد للسعرات الحرارية أو نظام غذائي قاسي إلى فقدان أجسامنا للعناصر الغذائية، لذا بدلاً من الاستحواذ على الأرقام، ركز على الحصول على العناصر الغذائية وتناول الأطعمة الغنية بالمغذيات.

تجنب الرجيم

يشمل النظام الغذائي تناول نفس الأطعمة بشكل متكرر ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الملل. أفضل استراتيجية هي ممارسة السيطرة على جزء. التحكم في الحصة يعني تناول كميات أقل من الطعام. على سبيل المثال ، يمكنك توفير الكثير من السعرات الحرارية عن طريق تناول نصف برجر الدجاج فقط بدلاً من 400 سعر حراري كامل. كما أن ممارسة التحكم في حصص الطعام يساعدك على هضم الطعام بشكل صحيح ويقلل من خطر الإصابة بعسر الهضم أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

طهي وجبات الطعام الخاصة بك

حتى لو طلبت سلطة أو وجبات صحية أخرى من الخارج، فلا يزال لديها الكثير من السعرات الحرارية، لجعلها تبدو جذابة ولذيذة المذاق، يقوم العديد من الطهاة بتحميل السلطات بضمادات عالية السعرات الحرارية ، والتي قد تحتوي حتى على الكثير من السموم وتسبب الانتفاخ.

ومع ذلك ، عندما تقوم بإعداد وجبات الطعام الخاصة بك ، فأنت تدرك تمامًا العناصر الغذائية والسعرات الحرارية التي تتناولها. وأفضل جزء من تناول الطعام المطبوخ في المنزل هو أنه يمكنك تعديله ليناسب احتياجاتك. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من البروتين ، يمكنك القيام بذلك عن طريق إضافة الدجاج أو البيض.

راقب مواعيد وجبتك

عندما تأكل شيئًا ما ، يبدأ التمثيل الغذائي لديك في العمل ، وعندما تأكل في وقت غير مناسب ، مثل تناول الوجبة الأولى في الساعة 12:00 ظهرًا والثانية في الساعة 1:30 مساءً ، تظل أجهزتك الجسدية نشطة لفترة طويلة ، مما يؤدي إلى في فقدان الوزن البطيء، أفضل استراتيجية هي ترك ثلاث ساعات على الأقل بين الوجبات حتى يتمكن نظامك من الراحة والتعافي بحلول الوقت الذي تأكل فيه مرة أخرى.