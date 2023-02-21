شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح علمية لتعزيز نمو الشعر.. أبرزها تدليك فروة الرأس يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الجينات دورًا مهمًا في تحديد مدى سرعة نمو شعرك وكذلك طوله وسمكه ولونه وعمقه وشكله العام، ومع ذلك، وفقًا لخبراء كلية الطب بجامعة هارفارد، يمكن حتى للصلع ذي النمط الوراثي أن يتحسن بالعلاج المناسب، لا يوجد علاج سحري لتحقيق نمو فوري للشعر ، يمكنك اتخاذ عدة خطوات للمساعدة في تحفيز نمو الشعر ومنع تقصفه، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

1. حافظ على فروة رأسك نظيفة دون الإفراط في غسلها

فروة الرأس الصحية والمتوازنة أمر حيوي لشعر قوي وطويل ، كما تدعمه الأبحاث العلمية، من المحتمل أن تؤثر حالة فروة رأسك على نمو شعرك، يمكن أن يتسبب تراكم المنتجات الأخرى على فروة رأسك في الحكة وتقليص بصيلات الشعر ، مما يؤدي في النهاية إلى ترقق خصلاتك.

تتمثل إحدى طرق الحفاظ على صحة فروة رأسك في المسار الصحيح وتعزيز نمو الشعر في الحفاظ عليه نظيفًا إذا كان شعرك جافًا، فاحذر من الإفراط في غسله لأنه قد يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر، إذا كان شعرك عرضة للزيت ، ففكر في غسله مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

2. استخدم منتجات العناية بالشعر المناسبة

إذا كنت تحافظ بالفعل على نظافة فروة رأسك ولكنك لا تزال لا ترى نتائج ملحوظة ، فتحقق من مكونات منتجات شعرك، تأكد من أنها ليست معبأة بمواد كيميائية قاسية ، مثل البارابين والكبريتات، يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تلحق الضرر بخصلاتك وتزيد من خطر التقصف.





المكونات التي تعزز تدفق الدم إلى فروة رأسك:

النياسين (فيتامين ب 3).

مركب فيتامين ب.

حمض الأسكوربيك (فيتامين ج).

توكوفيرول (فيتامين هـ).

بذور العنب.

زيت إكليل الجبل.

3. قم بتدليك فروة رأسك بشكل جيد يومياً

لا تعد فروة الرأس النظيفة ضرورية لنمو الشعر فحسب ، بل ثبت أيضًا أن تدليك فروة رأسك يوميًا يعزز نمو الشعر .

تظهر الأبحاث أن تدليك فروة رأسك يوميًا لبضع دقائق يؤدي إلى تسريع تدفق الدم إلى فروة رأسك ،كما أنه يحفز الخلايا المتخصصة الموجودة أسفل بصيلات شعرك.

كشف مسح علمي أن تدليك فروة الرأس مرتين يوميًا لمدة عشرين دقيقة عزز نمو الشعر، في هذه الدراسة ، أفاد حوالي 70٪ من الأشخاص بتحسن نمو الشعر أو انخفاض تساقطه بعد تدليك فروة الرأس يوميًا لمدة 20 دقيقة .

4. استخدم تقنيات تمشيط الشعر المناسبة

أظهر لشعرك بعض TLC عن طريق تمشيطه بانتظام ولكن برفق لمنع التشابك والتكسر ، يساعد التنظيف اليومي للفرشاة على توزيع الزيوت الطبيعية لفروة رأسك وتحفيز تدفق الدم، إنه مثل التدليك المصغر ، الذي يعزز نمو الشعر في النهاية .

5. اختر تسريحات الشعر المناسبة

يمكن أن يؤدي ارتداء تسريحة شعر خاطئة ، مثل تسريحة ذيل الحصان العالية الضيقة ، إلى تدمير صحة شعرك. لذا تأكد من اختيار التسريحات المناسبة لشعرك.

6. الحد من استخدام أدوات التصفيف بالحرارة

من الضروري إيقاف استخدام أدوات التصفيف بالحرارة أثناء رحلتك لتعزيز نمو الشعر، قد يكون الابتعاد تمامًا عن التصفيف الحراري ممكنًا في بعض الأحيان فقط،إذا كان عليك استخدام أداة تسخين الشعر ، فمن الأفضل دائمًا خفض درجة حرارته واستخدام بخاخ واقي من الحرارة لمنع المزيد من إتلاف شعرك.

7. تخفيف التوتر

هناك علاقة معروفة بين التوتر وتساقط الشعر ، يؤثر الإجهاد طويل الأمد سلبًا على نمو الشعر،عندما تتعرض للإجهاد المزمن ، يفرز جسمك هرمونات التوتر ، وخاصة الكورتيزول. ستؤدي هذه الهرمونات إلى بقاء شعرك في مرحلة التيلوجين ، مما يتسبب في تساقط الشعر على نطاق واسع.

8. زيادة مدخولك من العناصر الغذائية

أفضل طريقة لزيادة مدخولك من العناصر الغذائية هي تناول "قوس قزح" ، أي مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة المختلفة كل يوم، تعتبر فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية معينة أمرًا حيويًا في تزويد شعرك بالعناصر الغذائية اللازمة لنموه.