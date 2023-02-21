شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات بسيطة وسهلة تساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تتميز بالضغط المفرط لتدفق الدم داخل الشرايين مقابل الجدران، بعبارات أبسط، ضغط الدم هو القوة التي يضخ بها الدم من القلب إلى الشرايين. يجب أن تكون القراءة المثالية لضغط الدم أقل من 120/80 ملم زئبق (ملم زئبق). يمكن لتغيير طفيف في هذا الرقم أن يشير إلى وجود ارتفاع كبير في ضغط الدم في الجسم وأن هناك حاجة إلى عناية فورية لإعادة السيطرة عليه.

ماذا يحدث عندما يرتفع ضغط الدم؟

عندما يكون ضغط الدم مرتفعًا، يتحرك الدم عبر الشرايين بقوة أكبر، هذه الزيادة في التدفق تضع ضغطًا إضافيًا على الأنسجة الرقيقة في الشرايين وتضر بالأوعية الدموية، مما يسبب ضررًا شديدًا للقلب.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

تأتي الحالة مع مجموعة من العلامات والأعراض، لا يمكن أن يساعد تتبعها في إدارة الحالة فحسب، بل يساعد أيضًا في القلب، حيث يتأثر بشكل كبير عندما يكون ضغط الدم مرتفعًا، رؤية ضبابية أو مزدوجة ، دوار / إغماء ، إرهاق ، صداع مزمن ، خفقان القلب، نزيف أنفي غير مبرر ، عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح ، غثيان و / أو قيء - هذه هي بعض العلامات التي يمكن أن تخبرك عندما يكون ضغط الدم لديك يرتقي.

فيما يلي بعض النصائح لإدارة ضغط الدم والحفاظ على ارتفاع ضغط الدم:

ممارسة الرياضة بانتظام

من المهم ملاحظة أن التمرين بانتظام لا يساعد الفرد في الحفاظ على لياقته فحسب، بل يحافظ أيضًا على المضاعفات الصحية الرئيسية بما في ذلك ضغط الدم تحت السيطرة، يقلل التمرين المنتظم أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري وأنواع أخرى من أمراض القلب.

حمية داش

يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا مهمًا جدًا في إدارة أعراض ضغط الدم، وفقًا للخبراء ، يمكن للنُهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) أن يخفض ضغط الدم الانقباضي، يشمل هذا النظام الغذائي بشكل أساسي الفواكه الموسمية والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم ، إلخ.

قلل من تناول الملح

شيء آخر مهم يجب مراعاته هو عدم إضافة الكثير من الملح إلى النظام الغذائي، يمكن أن يؤدي تناول الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، بدلاً من ذلك ، استخدم الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إلى طعامك.

حافظ على وزنك تحت السيطرة

السمنة عامل خطر آخر يرتبط بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، كيف يحدث ذلك؟ وفقًا للخبراء، فإن الدهون الزائدة في الجسم ، والمعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية ، تؤثر على صحة القلب، يمكن أن يؤدي هذا على المدى الطويل إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

توقف عن التدخين

عليك الإقلاع عن التدخين إذا كنت تريد التحكم في ضغط الدم لديك، وفقًا للدراسات ، فإن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويحبون التدخين هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بشكل خطير بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

خذ مستويات التوتر لديك بجدية

نعم ، يمكن أن يؤدي الكثير من التوتر إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك ، من المهم أن يفهم المرء كيفية إبقاء مستويات التوتر تحت السيطرة، جرب التأمل وتحدث إلى أصدقائك واخرج واقضي بعض الوقت خارج المنزل.