فوائد النودلز الصحية.. أبرزها زيادة الوزن

بيروت - نادين محمد - لقد نجحت النودلز المغذية واللذيذة والاقتصادية للغاية في أن تصبح المفضلة لدى الجميع، وانتشرت في جميع أنحاء العالم، وهي الآن واحدة من أكثر الأطباق شعبية والمتوفرة بالعديد من النكهات المختلفة مثل الدجاج واللحم البقري والخضروات وغيرها الكثير من النكهات المتميزة.

كما أصبحت النودلز سريعة التحضير شائعة للغاية بسبب وقت تحضيرها القصير وتكاليفها المنخفضة حتى أن بعض الناس يتناولونها يوميًا كوجبة كاملة لكن هل لهذه المعكرونة فوائد صحية وتؤدي إلى زيادة الوزن؟ إليك أبرز فوائد النودلز لزيادة الوزن.

فوائد النودلز لزيادة الوزن

1. تعزيز صحة الأمعاء

لقد ثبت أن الأطعمة الغنية بالألياف تعمل على تحسين صحة الأمعاء، وذلك لأن الألياف تساعد بكتيريا المعدة على البقاء حية، وهذا بدوره يساعد المعدة على تكسير الطعام بشكل صحيح.

يعد النظام الغذائي منخفض الألياف هو سبب العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والإصابة بالإمساك المزمن، حتى أن بعض العلماء قد ربطوا بين النظام الغذائي منخفض الألياف وزيادة نسبة الوفيات.

تحتوي النودلز سريعة التحضير على الكثير من المكونات الغنية بالألياف، ومع ذلك يوصى بتناولها من حين لآخر لأنها تسبب العديد من المخاطر الصحية للغاية إذا تم تناولها يوميًا.

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2. تعزز الطاقة

تعتبر الأنواع الصحية من الدهون الصحية رائعة لجسمك من حيث الوقاية من أمراض القلب، وخفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، وحتى زيادة الطاقة وذلك لأنها لا تخزن في الجسم بسهولة، وتتحلل بسرعة للمساعدة في إنتاج الطاقة.

النودلز مصدر جيد للدهون الصحية بسبب نقص المنتجات الحيوانية والدهون المتحولة بها؛ مما سيساعد على زيادة الوزن بشكل صحي ومد الجسم بالطاقة اللازمة.

3. تقلل الالتهابات بالجسم

تعتبر اللحوم ومنتجات الألبان من أكبر المسببات لالتهاب المفاصل، وفي المقابل يعالج النظام الغذائي النباتي ذلك بمكونات غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تقلل الالتهاب من جميع أنحاء الجسم.

يمكنك استخدام التوابل والفطر لإضفاء نكهة اللحم على النودلز، من ناحية أخرى يمكنك إضافة الخضار مثل القرنبيط والبروكلي والهليون بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالكولاجين.

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4. انخفاض نسبة الكولسترول في الدم

المعكرونة منخفضة بشكل طبيعي في الكوليسترول الضار (LDL)، مما يجعلها مثالية للأنظمة الغذائية الصديقة للقلب.

المقليات من أكبر المسببات لزيادة الكوليسترول الضار ومعها اللحوم، وذلك لأنها لا تحتوي على الألياف أو القليل منها، وغالباً ما تكون محملة بالدهون غير المشبعة وكلاهما سبب لسوء صحة القلب والصحة العامة.

من ناحية أخرى تحتوي الأطعمة النباتية على مستوى مرتفع من الكوليسترول الجيد HDL.

وتقلل من ظهور LDL بنسبة تتراوح بين 15 و30 بالمائة، وهذا أمر مهم خاصة إذا كان الهدف زيادة الوزن بشكل صحي.

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5. مرق النودلز الطازج مصدر جيد للبروتين

غالبًا ما يتم تقديم مكرونة النودلز الطازجة في مرق العظام الصحي المصنوع من الدجاج أو اللحم البقري، وهي تحتوي على البروتين والكولاجين وكلاهما صحيان للشعر والجلد والأسنان والأظافر. عندما تتناولين النودلز الطازج فإنك تحصلين على كمية أقل من الصوديوم والفيتامينات والعناصر الغذائية أكثر من النودلز الفوري كما تعد أطباق النودلز باللحم والبيض مصدرًا ممتازًا للبروتين.

6. الوقاية من فقر الدم

في حين أن النودلز لا تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية إلا أنها تحتوي على كمية لا بأس بها من الحديد؛ مما يساعد على تدفق الدم في الجسم ويمنع فقر الدم والإرهاق. كما أنه يمكّنك من النوم بشكل أفضل ويعزز مناعتك ويحسن تركيزك.

في النهاية يمكن جعل النودلز الفوري أكثر صحة من خلال البحث على العديد من الوصفات عبر الإنترنت التي توضح كيفية صنع أطباق النودلز مثل تلك الموجودة في المطاعم اليابانية الراقية باستخدام المكرونة سريعة التحضير.

الصورة من موقع AdobeStock

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المصدر : موقع هيلث