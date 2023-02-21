شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون من الإصابة بسرطان البروستاتا نتيجة الإفراط فى شرب الحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائى دورا كبيرا فى الصحة العامة للأشخاص، إلا أن هناك بعض الأطعمة التى تحتوى على الدهون المشبعة وتؤدى إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، تزيد من مخاطر الإصابة بالمشاكل الصحية المتعددة.

وحذرت دراسة حديثة من الإفراط فى تناول شرب الحليب الذى يودى إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطانى الثدى بالنسبة للنساء وسرطان البروستاتا لدى الرجال، وذلك وفقا لما نشره الموقع البريطانى "إكسبريس".

وأجريت الدراسة على أكثر من 52000 امرأة، وكشفت أن النساء اللاتى يستهلكن كميات أكبر من الحليب لديهن خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدى، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الحليب ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى وسرطان البروستاتا.

ومن جانبها شددت الدكتورة شيرين قسام - استشارية أمراض الدم، وإحدى المشاركين فى الدراسة على مدى خطورة الإفراط فى شرب الحليب لما يسببه من بعض مخاطر التي تتعرض لها النساء نتيجة الإفراط في شرب الحليب.

وأثبتت الأبحاث التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وجود صلة بين الإصابة بسرطان البروستاتا ومنتجات الألبان.

وأجريت عدة أبحاث علي 28000 رجل، من خلال تكرار الطعام واسترجاع النظام الغذائي على مدار 24 ساعة لتحديد ما كانوا يستهلكونه، وتم تشخيص 1254 حالة إصابة بسرطان البروستاتا بما في ذلك 190 حالة متقدمة.

وأكدت الدراسة أن الرجال الذين يتناولون كميات أكبر من منتجات الألبان لديهم مخاطر أعلى للإصابة بسرطان البروستاتا نتيجة الإفراط في تناول شرب الحليب، وذلك رغم أن الكالسيوم من منتجات الألبان.