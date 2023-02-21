شكرا لقرائتكم خبر عن علامات في قدميك يمكن أن تشير إلى مشكلة بالكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكبد جزءًا لا يتجزأ من جسمك ويساعد في أداء مجموعة واسعة من الوظائف، حيث يساعد على إزالة السموم من الجسم عن طريق إزالة المواد الضارة من مجرى الدم، واستقلاب الأدوية والمواد الكيميائية الأخرى، وتنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إنتاج وتخزين الجلوكوز، وإنتاج الصفراء التي تساعد على هضم الدهون وامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، ويمكن أن تكون مشاكل الكبد عرضية وغير مصحوبة بأعراض، مرض الكبد الدهني على سبيل المثال قد لا يسبب أي أعراض ملحوظة في المراحل المبكرة ولكن مع تقدم المرض ، قد تبدأ بعض المشكلات الصحية في الظهور. فى هذا التقرير نتعرف على علامات في قدميك يمكن أن تشير إلى مشكلة في الكبد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". ​علامات في قدميك يمكن أن تشير إلى مشكلة في الكبد 1- تورم وألم في قدمك يمكن أن يكون ألم القدم علامة شائعة لمرض الكبد عندما يتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح ، فإنه يسبب تراكم السوائل والسموم في الجزء السفلي من الجسم، مما يؤدي إلى الوذمة المحيطية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبعض أمراض الكبد ، مثل تليف الكبد ، أن تسبب أيضًا حالة تسمى ارتفاع ضغط الدم البابي ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تكوين دوالي في الساقين والقدمين ، مما قد يسبب الألم.

2- حكة في القدمين يمكن أن تكون حكة القدمين أحد أعراض أمراض الكبد، وخاصة أمراض الكبد الصفراوية مثل تليف الكبد الصفراوي الأولي (PBC) والتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي (PSC). تتسبب هذه الحالات في انسداد القنوات الصفراوية في الكبد أو تلفها ، مما قد يؤدي إلى تراكم الصفراء في الجسم. يمكن أن يسبب هذا التراكم حكة شديدة ، خاصة في اليدين والقدمين. 3- احذر من التنميل أو الإحساس بالوخزيمكن أن تؤدي عدوى التهاب الكبد C أو مرض الكبد الكحولي إلى أعراض مثل التنميل والوخز في القدمين. 3- احذر من التنميل أو الإحساس بالوخزيمكن أن تؤدي عدوى التهاب الكبد C أو مرض الكبد الكحولي إلى أعراض مثل التنميل والوخز في القدمين.

في حين أن هذه الحالة ليست شائعة مع مشاكل الكبد ، في بعض الحالات ، يمكن أن تسبب أمراض الكبد اعتلال الأعصاب المحيطية ، وهي حالة تؤثر على الأعصاب التي تنتقل إلى الأطراف، مثل اليدين والقدمين.

أعراض أخرى لمشاكل الكبدوفقًا لمايو كلينك ، تشمل بعض الأعراض الشائعة لأمراض الكبد ما يلي:

- ظهور اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

- آلام في البطن وانتفاخ

- حكة في الجلد

- لون البول غامق

- التعب المزمن

- غثيان أو قيء

كيف تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد؟الإقلاع عن التدخين ، وتناول الطعام الصحي ، والحفاظ على وزن صحي ، واستخدام الأدوية بحكمة واتباع النظافة السليمة.

علاوة على ذلك ، إذا كنت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بالتهاب الكبد أو إذا كنت مصابًا بالفعل بأي شكل من أشكال فيروس التهاب الكبد يجب الحصول على التطعيم.