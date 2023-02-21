شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعلك لا تفقد الوزن عند اتباع نظام غذائي نباتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد شعبية النظم الغذائية القائمة على النباتات في جميع أنحاء العالم، يتحول الناس إلى نظام غذائي نباتي لأسباب مختلفة ، بما في ذلك فقدان الوزن وزيادة القدرة على التحمل.

ومع ذلك، لا يعاني الجميع من "فقدان الدهون الفوري" عند التحول إلى نظام غذائي نباتي، هل أنت من بين أولئك الذين تبنوا نظامًا غذائيًا نباتيًا ولكنهم لم يروا بعد فقدان الدهون؟ على الرغم من أنه قد يكون هناك عدة أسباب لعدم فقدان الوزن في نظام غذائي نباتي ، فلنلقِ نظرة على أكثر 5 أسباب شيوعًا وفقا لموقع " onlymyhealth"

1 الإفراط في تناول الطعام

لإنقاص الوزن ، يجب أن تأكل في حالة نقص لمدة 15 يومًا على الأقل حتى ترى تغييرًا في الميزان، بدون شك، عندما تتحول إلى نظام غذائي نباتي ، يتم التخلص تلقائيًا من الأطعمة عالية السعرات الحرارية، ولكن من المحتمل أنك تفرط في تناول الطعام، يعد التحكم في الحصة الغذائية جانبًا مهمًا من جوانب فقدان الوزن ؛ الأكل الأقل أهم من الأكل الصحي، لذلك ، في المرة القادمة التي تجلس فيها لتناول الطعام ، حاول استخدام أطباق أصغر ، والتي ستسمح لك بالتحكم في جزء منها وتناول الطعام ببطء.

2) لا تمارس الرياضة

تُعد ممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية طريقة رائعة لفقدان الوزن بسرعة. لا يساعد التمرين على حرق السعرات الحرارية فحسب ، بل يعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي ، وهو أمر ضروري للتحول، من المرجح أنك تأكل في حالة نقص ولكنك لا تتعرق ، مما يجعل فقدان الوزن أمرًا صعبًا، لذا، اجعلها نقطة لممارسة الرياضة، سواء كان ذلك المشي أو الجري أو ضرب الصالة الرياضية أو الرقص.

اختر تمرينًا يمكنك الالتزام به لأن فقدان الوزن هو هدف طويل المدى، ولن تحصل على النتائج إلا عندما تكون ثابتًا.

3 ) ضع فى اعتبارك ما تأكله

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، فإن ما تضعه في طبقك مهم للغاية ؛ حتى إذا كنت تأكل الخضار المقلية ، فإن الزيت المستخدم في تحضيرها والتوابل المستخدمة لتعزيز نكهتها يمكن أن يكون له تأثير على فقدان الوزن. تحتوي الزيوت عادةً على نسبة عالية من الدهون والمكونات غير المرغوب فيها ، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية اليومية. من ناحية أخرى ، تحتوي الضمادة على كمية عالية من السموم التي تسبب التهابات في الجسم. نتيجة لذلك ، اجعل حساب كل شيء في طبقك عادة.

4) تخطي البروتين

لا يساعد البروتين فقط في بناء العضلات وفقدان الدهون ، ولكنه أيضًا من المغذيات الكبيرة الأساسية التي تحتاجها أجسامنا يوميًا لأداء وظائف جسدية معينة. علاوة على ذلك ، تزداد أهمية البروتين عند فقدان الوزن لأنه يساعد في التخلص من السموم الضارة ويبقيك مشبعًا لفترة طويلة مما يساعد في الإفراط في تناول الطعام. اجعلها نقطة لتضمين بعض أشكال البروتين في كل وجبة تتناولها على مدار اليوم.

5) الأكل في الخارج في كثير من الأحيان

عندما تأكل بالخارج ، لا تتحكم في السعرات الحرارية ، وتكثر في تناول الطعام. علاوة على ذلك ، فأنت غير مدرك للمكونات التي سيتم استخدامها في تلك الوجبة بالذات. لذلك ، إذا كنت جادًا في إنقاص الوزن ، فقم بطهي وجباتك ووزنها قبل وضعها في المقلاة.