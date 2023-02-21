شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق يجب أن تعرفها عن الجلوكوما أو المياه الزرقاء على العين والان مع تفاصيل الخبر



ما هو مرض الجلوكوما؟ القاهرة - سامية سيد - الجلوكوما مرض قد يؤدي إلى فقدان البصر، وهناك العديد من المفاهيم الخاطئة حوله واحد منهم هو أن الجلوكوما تؤثر فقط على كبار السن، كما أن هناك العديد من الخرافات والحقائق حول الجلوكوما، ويجب أن تكون على دراية بها ، خاصة إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بها لذا نتعرف في هذا التقرير على حقائق عن الجلوكوما أو المياه الزرقاء على العين، بحسب موقع "Health".ما هو مرض الجلوكوما؟ مرض الجلوكوما من اضطرابات العين المسؤولة عن تلف العصب البصري، العصب البصري مهم لأنه ينقل المعلومات المرئية من العين إلى الدماغ.

وهناك العديد من أنواع الجلوكوما ليس لها أعراض. يكون التأثير تدريجيًا لدرجة أنك قد لا تكتشف تغييرًا في الرؤية حتى تتطور المشكلة.

ويعد الجلوكوما أحد الأسباب الرئيسية للعمى لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

أساطير حول الجلوكوما • كبار السن فقط هم من يصابون بمرض الجلوكوما.

• لن تصاب بالجلوكوما إذا كان لديك رؤية 20/20 ولا توجد أعراض.

• فقط الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط العين يصابون بالجلوكوما.



حقائق عن الجلوكوما • الجلوكوما وراثي ، لذا لن تصاب بالمرض لأنه لا أحد في عائلتك مصاب به.حقائق عن الجلوكوما • الناس من جميع الفئات العمرية معرضون للإصابة بالجلوكوما لكن مع تقدمنا في العمر، يرتفع خطر الإصابة بالجلوكوما.

• يمكن لأي شخص يتمتع برؤية مثالية أن يصاب بالجلوكوما على مدى فترة من الزمن لا تظهر الأعراض حتى تتطور الحالة إلى حالة معتدلة أو متقدمة ، وغالبًا ما يشار إلى الجلوكوما باسم "سارق البصر الصامت".

• غالبًا ما يرتبط ارتفاع ضغط العين بتلف العصب البصري ، ولكن يمكن أن يتطور الجلوكوما حتى مع ضغط العين الطبيعي.

• الجلوكوما هو السبب الرئيسي للعمى ، ويمكن أن تصاب به حتى لو لم تكن عائلتك كذلك.

لا يمكن علاج آثار الجلوكوما

آثار الجلوكوما لا يمكن عكسها لكن الأدوية والفحوصات المنتظمة يمكن أن تساعد في تقليل فقدان البصر أو منعه. يعود الأمر كله إلى اكتشافه مبكرًا

إن فحوصات العين المنتظمة التي تتضمن قياس ضغط العين ضرورية يمكن أن يتأخر فقدان البصر أو حتى منعه إذا تم اكتشاف الجلوكوما مبكرًا. يلزم العلاج أو المراقبة لبقية الحياة إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض الجلوكوما.

حاول القيام بما يلي:

• حضر الخضراوات الورقية الخضراء لأفراد عائلتك

• شجعهم على ممارسة اليوجا وممارسة الرياضة بانتظام

• دعهم ينامون على وسادة أعلى لمعادلة ضغط العين

• تجنب التدخين

• حاولي عدم إعطائهم الكافيين والمشروبات الغازية.