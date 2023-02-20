شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تؤدي لعدم انخفاض نسبة الكولسترول المرتفع.. منها الدهون الخفية فى طعامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون مستوى الكوليسترول في الدم أكثر من 200 مجم / ديسيلتر، وعلى وجه التحديد، الكوليسترول الضار LDL أو مكون البروتين الدهني منخفض الكثافة من الكوليسترول على الرغم من أنه لا ينبغي تجاهل المكونات الأخرى مثل الكوليسترول الجيد HDL والدهون الثلاثية، ويؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى إبطاء تدفق الدم وبالتالي يشكل خطرًا على عمل القلب، فى هذا التقرير نتعرف على 10 عادات تؤدي إلى عدم انخفاض نسبة الكوليسترول المرتفع، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يمكن اكتشاف كمية الكوليسترول فقط من خلال فحص الدم.

تعتبر الستاتينات أفضل دواء لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يصف الأطباء هذه الأدوية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يُنصح هؤلاء الأشخاص باتباع أسلوب حياة صحي. ومع ذلك ، في العديد من الحالات على الرغم من العيش بأسلوب حياة جيد، لا ينخفض مستوى الكوليسترول المرتفع.

فيما يلي9 أسباب قد تكون سبب لعدم انخفاض مستوى الكوليسترول المرتفع لديك

1- قد يكون نظامك الغذائي يحتوي على دهون خفية

النظام الغذائي الصحي هو أحد النقاط الرئيسية في خطة إدارة الكوليسترول، يعتبر النظام الغذائي الخالي من الدهون نظامًا غذائيًا صحيًا ، ومعرفتنا حول الكوليسترول والنظام الغذائي الصحي هي أنه يجب على المرء التوقف تمامًا عن تناول الدهون من أجل خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

ومع ذلك إن الدهون غير المشبعة أو السائلة هي دهون جيدة بينما الدهون المشبعة ليست كذلك، وهناك أيضًا دهون متحولة لا يلتفت إليها معظمنا.

الدهون المتحولة هي الدهون المصنعة التي تستخدم في كل طعام هذه الأيام هذه الدهون المخفية غير صحية ويجب تجنبها تمامًا.

2- خطة نظامك الغذائي ليست داعمة بما يكفي

على الرغم من أنك قد تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، إلا أن تركيبة نظامك الغذائي قد لا تكون كافية لمواجهة الكوليسترول، على سبيل المثال، يعتقد الخبراء أن الأنظمة الغذائية الشائعة والعصرية لفقدان الوزن مثل نظام كيتو الغذائي لا ينبغي اتباعها من قبل أولئك الذين لديهم مستويات عالية من الكوليسترول من أجل التخطيط لنظام غذائي جيد ، تحتاج إلى استشارة اختصاصي تغذية وإبلاغه بحالتك الطبية.

3- خطة إدارة الكوليسترول لديك ليست مفيدة

قد تفترض أنه مع الخضراوات الخالية من الدهون والخضروات العضوية ، تكون جميعًا على استعداد لمحاربة الكوليسترول ، والحقيقة هي أن إدارة الكوليسترول هي خطة مفيدة. أنت بحاجة إلى الاعتناء بالنظام الغذائي ، وتحتاج إلى الحفاظ على نشاط جسمك وتحتاج إلى توخي الحذر بشأن الأدوية ، فأي كسر في هذه الخطة لن يساعدك في السيطرة على الكوليسترول.

4- أنت لست نشيطًا جسديًا

في حين أنك قد تكون سعيدًا لأنك تمشي لمدة 30 دقيقة وهذا كل شيء للحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة، فإن الحقيقة هي أن كل شخص لديه متطلبات مختلفة لأن يكون نشطًا بدنيًا، فالنشاط البدني غير الكافي هو سبب للعديد من الأمراض التي تهدد الحياة.

5- تتداخل أدويتك الأخرى مع العقاقير المخفضة للكوليسترول

الأدوية مثل المنشطات والريتينويدات ترفع مستوى الكوليسترول، من المحتمل ألا يحصل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم والذين يتناولون أدوية أخرى بالفعل على الفائدة المطلوبة من تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول، لذلك من المهم إبلاغ طبيبك بذلك وربما البحث عن علاجات بديلة للحالات الأخرى.

6- أنت لا تتناول الجرعة الصحيحة من الدواء

سبب رئيسي آخر لعدم انخفاض الكوليسترول أبدًا لدى بعض الأفراد هو أنهم لا يتناولون الجرعة الصحيحة من الستاتينات.

يجب فحص مستوى الكوليسترول في الدم بانتظام واستشارة الطبيب مع التقارير وفقًا لمستوى الكوليسترول ، قد يقوم الطبيب بتغيير جرعة الستاتين بعد فترة زمنية معينة

7- عادات نمط حياتك تركز بالكامل على إدارة الكوليسترول

الحد من الكوليسترول ليس وظيفة يوم واحد، يحتاج الشخص إلى الحفاظ على نمط حياة صحي إلى الأبد من أجل الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة، فالكثير من الناس لديهم معرفة عشوائية بالكوليسترول ويقومون بمحاولات لخفضه بسرعة، بسبب إجهادهم لأنفسهم من خلال أشكال مختلفة من النظام الغذائي والتمارين الصارمة.

8- تعتقد أن الأدوية فقط هي التي ستساعدك

بتكرارها مرة أخرى ، فإن إدارة الكوليسترول هي خطة أكبر مما تعتقد، يتطلب الأمر من الفرد اتباع نمط حياة صحي وممارسة التمارين وتناول أدوية خفض الكوليسترول بانتظام، فمجرد الاعتماد على الأدوية لن يساعدك في خفض الكوليسترول إذا ظل نظامك الغذائي والعوامل الأخرى كما هي.

9- أنت تجهد نفسك كثيراً

نعلم جميعًا أن الكوليسترول ليس جيدًا للصحة، لكن الكوليسترول غير المُدار مسؤول عن معظم الحالات التي تهدد الحياة. كونك في الجانب الأعلى من نطاق الكوليسترول لا يعرضك للخطر على الفور، لذلك لا تضغط على نفسك لخفضه بين عشية وضحاها، وحافظ على هدوء عقلك وانخرط في حياة جيدة.