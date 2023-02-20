شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك تناول البطاطا باستمرار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطاطا واحدة من أبرز أنواع الأطعمة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض لذلك ينصح بتناولها دائما ، وحسب ما ذكره موقع webmed فأن أبرز فوائد البطاطا هي:

-تحتوي البطاطا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات عندما تمر هذه المواد عبر نظامك ، فإنها توازن الجذور الحرة المواد الكيميائية التي تضر خلاياك.

-حبة بطاطا حلوة واحدة متوسطة الحجم يمكن أن تمنح جسمك 160٪ من فيتامين أ الموصى به والمطلوب لتعزيز صحة عينيك وبشرتك.

-تحتوي البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي الغامق على بيتا كاروتين ، وهو مضاد للأكسدة ، ويعتقد أنه يقي من المرض و قد يشمل ذلك بعض أنواع السرطان وكذلك أمراض العيون.

-وجد العلماء أن البطاطا تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التي تحد من خطر الإصابة بالسرطان.

-البطاطا غنية بفيتامين سي الذي ينشط جهاز المناعة لديك و تساعد مستويات البوتاسيوم المرتفعة في التحكم في ضغط الدم ، بينما يقوي الكالسيوم عظامك.

لذلك ينصح دائما بتناول البطاطا نظرا لفوائدها المذهلة على صحة الجسم.